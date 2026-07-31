Con el cuadro de octavos de final de la Copa Sudamericana ya confirmado, Boca ya conoce a su próximo rival en el certamen continental: Deportivo Recoleta de Paraguay, una de las grandes revelaciones del torneo internacional.

El humilde equipo paraguayo disputó la fase de grupos integrando el Grupo D junto a gigantes del continente como el Santos de Neymar Jr. y San Lorenzo de Almagro, además de Deportivo Cuenca. Pese a no partir como favorito en los papeles previos, el "Canario" firmó una actuación histórica.

Sufriendo, Boca clasificó a los octavos de la Copa Sudamericana: perdió el partido, pero le ganó a O'Higgins en los penales

Deportivo Recoleta, el próximo rival de Boca

La gran hazaña se terminó de concretar en la última jornada: Recoleta derrotó 1-0 a San Lorenzo en el mismísimo Nuevo Gasómetro con gol de Allan Wlk, resultado que selló su clasificación directa a los octavos de final como líder del grupo con 8 puntos y mandó a San Lorenzo a quedar eliminado al finalizar tercero en la zona.

Entre Boca y Deportivo Recoleta no existe ningún tipo de registro oficial, por lo que los cruces de octavos representarán el primer enfrentamiento de la historia entre ambos clubes en competiciones CONMEBOL.

¿Cuándo y dónde se juegan los octavos de final entre Boca y Recoleta?

Al haber finalizado en la primera posición de su zona, Recoleta cuenta con el beneficio del orden de las localías frente a los equipos llegados desde la fase previa (playoffs). De esta manera, la serie arrancará en la Boca y se definirá en Paraguay.

El partido de ida se disputará entre el 11 y 13 de agosto en La Bombonera, mientras que la vuelta tendrá lugar la semana siguiente, del 18 al 20 de agosto, en Paraguay.

FMZ