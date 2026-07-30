Ilusión en La Plata: el video del entrenamiento de Juan Sebastián Verón que revolucionó a los hinchas de Estudiantes

La campaña institucional para alcanzar la histórica cifra de 100.000 socios continúa avanzando a paso firme y tiene a Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes LP, como su principal estandarte. Tiempo atrás, la Brujita había asumido un compromiso público que desató la locura de los simpatizantes al asegurar que, si el club lograba llegar a ese número, se prepararía físicamente para volver a disputar un encuentro oficial en el estadio UNO.

Lejos de tratarse de una simple frase al pasar, las últimas novedades indican que el proyecto marcha sobre ruedas y la expectativa no para de escalar.

¿De presidente a jugador otra vez?: la condición de Juan Sebastián Verón para un nuevo regreso histórico en Estudiantes LP

Intensidad a los 51 años: las imágenes que se volvieron virales

En las últimas horas, la ilusión de todo el mundo pincha se renovó con fuerza gracias a un registro audiovisual difundido en las redes sociales por Hugo Silvestri. En el material se puede observar al exmediocampista realizando exigentes trabajos físicos con un nivel de intensidad llamativo para su edad. Acompañado por la leyenda alusiva a la meta institucional, el video sirvió para comprobar que el ídolo mantiene una condición física envidiable y se toma muy en serio la posibilidad de volver a calzarse los botines.

"En camino": la frase contundente que alimenta el sueño copero

Lejos de esquivar la repercusión digital, el propio Verón decidió compartir el contenido en sus cuentas oficiales añadiendo apenas dos palabras que encendieron definitivamente a la parcialidad pincharrata: "En camino".

Aunque todavía no hay precisiones sobre una fecha exacta ni confirmaciones formales sobre en qué competencia se daría su reaparición —con el anhelo latente de verlo en un compromiso internacional—, cada guiño del presidente alimenta el sueño de una postal histórica: ver a la Brujita nuevamente dentro de una cancha defendiendo los colores de su vida.

BP