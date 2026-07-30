La temperatura de la gestión del fútbol mundial sigue elevándose con la UEFA anunciando de manera unánime junto a sus 55 federaciones miembros que no participará en ninguna competición organizada por la FIFA si el organismo insiste en privatizar parte de sus activos comerciales.

Aleksander Ceferin y Gianni Infantino

El foco del conflicto se encendió el martes pasado, cuando la FIFA presentó de forma sorpresiva el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta iniciativa busca crear una sociedad comercial encargada de gestionar los derechos de televisión, patrocinios y entradas del Mundial y el Mundial de Clubes, abriendo el paquete accionarial a inversores privados.

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La postura fue oficializada con un comunicado en la web de UEFA, tras una reunión de urgencia celebrada en Europa, a tan solo once meses del Mundial Femenino de Brasil 2027.

La postura de Gianni Infantino y la furia europea

Gianni Infantino intentó calmar las aguas mediante un video donde calificó la propuesta como una "oportunidad democratizadora" para financiar el desarrollo global del deporte. Sin embargo, la explicación no convenció en el Viejo Continente, donde acusan a la entidad madre de promover una mercantilización desmedida y opaca.

Gianni Infantino

La respuesta de la UEFA no se hizo esperar y fue categórica al criticar las formas: "Es irresponsable e indefendible que una propuesta con un impacto tan grande sobre el fútbol haya sido concebida en secreto", disparó la entidad europea. Además, denunciaron que poner como fecha límite el 19 de septiembre para votar el proyecto representa una "gobernanza mediante el miedo".

El comunicado completo de la UEFA

Declaración en nombre de la UEFA y sus 55 federaciones nacionales.

La UEFA y sus federaciones nacionales no participarán en las competiciones de la FIFA.

La UEFA y sus 55 federaciones miembro permanecen unidas. Rechazamos de forma unánime e inequívoca la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados.

La Copa del Mundo no puede considerarse un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta.

Resulta irresponsable e indefendible que una propuesta de tal trascendencia para el fútbol se haya concebido en secreto y se haya llevado al borde de su aprobación sin una consulta significativa con los responsables de la gestión del deporte. Esto no solo representa una profunda falta de liderazgo, sino también una abdicación del deber de la FIFA como garante del fútbol mundial.

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Las federaciones nacionales de todo el mundo se enfrentan ahora a un ultimátum: aceptar la toma irreversible de las competiciones más importantes del fútbol o atenerse a las consecuencias. No se trata de una «decisión democrática», sino de un gobierno basado en la intimidación: un acto de coerción indigno de una institución encargada de la gestión del fútbol mundial.

Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento.

En el momento en que los inversores externos adquieren participaciones en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. La rentabilidad comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se transforman en una presión diaria. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de competición y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no se rige por lo que más beneficia al deporte, sino por lo que más beneficia a los accionistas.

Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede estar condicionado por las expectativas de quienes priorizan maximizar sus beneficios económicos. Tampoco pueden los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados quedar subordinados a las ganancias de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por dinero.

UEFA

La postura de Europa es clara. Jamás legitimaremos este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que simplemente custodia para la próxima generación.

Como resultado del debate de hoy, ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan vigentes, a menos que esta propuesta se haya abandonado en su totalidad y se hayan dado garantías vinculantes de que la FIFA nunca más abrirá su gobernanza ni sus competiciones a la propiedad privada.

Que nadie lo dude: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación.

Hay momentos en que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos.

Hay cosas demasiado importantes como para venderlas. La Copa Mundial de la FIFA pertenece al fútbol. Siempre será así. Y mientras Europa tenga voz, jamás estará a la venta.

NZ