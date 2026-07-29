UEFA y la Unión Europea encabezan las críticas luego que la FIFA anunciara el proyecto para abrirse a capitales privados. La Casa Madre, asociación sin fines de lucro, pretende crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) para gestionar sus activos comerciales de cara al Mundial 2030 y vender un porcentaje cercano al 20% prometiendo ingresos iniciales de 10.000 millones de dólares.

Infantino comenzó a buscar apoyo para el nuevo plan económico de FIFA

The Times aseguró este miércoles que Gianni Infantino envió un comunicado a las 211 federaciones miembro de la FIFA para invitarlas a participar del proyecto, con fecha límite de adhesión para el 19 de septiembre. "En total, para el próximo ciclo que comenzará el 1 de enero de 2027, cada asociación miembro tendrá la posibilidad de acceder a hasta 40 millones de dólares en virtud de esta propuesta", cita el medio británico como parte de la circular del presidente de FIFA.

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FIFA avisó en su comunicado que mantendrá “la autoridad exclusiva” para cuestiones relativas a competiciones, calendarios y reglamento, pero la polémica se instaló de inmediato. Glenn Micallef, comisario vinculado al Deporte de la Unión Europea, aseguró que el proyecto “amenaza lo que hace del fútbol el deporte más popular en el mundo".

El Mundial 2030 comenzó a jugarse en los escritorios

Marina Ferrari, ministra de Deportes de Francia, anunció en sus redes sociales la convocatoria a una reunión urgente de distintas federaciones europeas de fútbol. La FA, federación inglesa, manifestó su “profunda preocupación” mientras que la DFB, federación alemana, consideró que el proyecto representa "un absoluto ataque contra el fútbol", según señaló AFP.

CONCACAF, confederación de fútbol de Norteamérica, Centroamérica y Caribe, manifestó su sorpresa en un comunicado oficial: “Compartimos la decepción de muchos actores de nuestra región y del mundo del fútbol por el hecho de que este nivel de detalle haya sido elaborado y publicado antes incluso de que se hayan mantenido conversaciones con las instituciones dirigentes y las partes implicadas".

FIFA busca capitales privados: las transformaciones que amenazan la esencia del fútbol de cara al Mundial 2030

En tanto la AFC, confederación asiática, también se pronunció escribiendo que “La AFC no fue consultada sobre esta propuesta y está decepcionada porque un asunto de semejante importancia se haya hecho público antes de que los miembros que forman la familia de la AFC tuvieran la oportunidad de examinar y conversar sobre el proyecto, a través de los canales de gobernanza apropiados y establecidos".

UEFA apuntó contra FIFA y “sus amigos”

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol publicó un nuevo comunicado contra el proyecto de la FIFA, manifestándose en contra: “Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado para que las asociaciones apoyen sus propuestas o se les retirará la oferta de pago único. Eso dice todo lo que se necesita saber sobre el plan"

UEFA vs FIFA

"UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de FIFA. La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Es hora de priorizar las asociaciones, los clubes, las ligas, los jugadores y los aficionados”, cierra la circular.

NZ