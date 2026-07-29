Fallo histórico en Brasil: un defensor no podrá volver a jugar hasta que se recupere el rival que lesionó

El fútbol de Brasil quedó revolucionado tras conocerse un fallo judicial de carácter histórico dictado por el Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJD). En una medida totalmente atípica para el ámbito profesional, el organismo sancionó al defensor de Internacional de Porto Alegre, Victor Gabriel, con una suspensión que no se mide en partidos, sino en la salud de su colega afectado.

La determinación se originó a raíz de una dura y desmedida infracción cometida sobre Gabriel Pec, atacante de Cruzeiro, durante el encuentro correspondiente a la 19ª fecha del Campeonato Brasileño que culminó con triunfo por 2 a 1 para los de Belo Horizonte.

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La jugada y el diagnóstico que agravó la pena de Victor Gabriel

El episodio que desencadenó el fallo ocurrió a los 13 minutos del complemento, cuando Victor Gabriel disputó un balón con fuerza desmedida y vio la tarjeta roja directa de manera inmediata. Aunque en el campo deportivo se advirtió la crudeza de la acción por un profundo corte, los exámenes médicos posteriores arrojaron un panorama desalentador: fractura de tibia izquierda que requirió de intervención quirúrgica urgente.

Ante la gravedad del daño físico, los miembros de la Sexta Comisión Disciplinaria consideraron insuficiente el apercibimiento tradicional, que oscila entre una y seis fechas de suspensión. Bajo un criterio ejemplificador, determinaron que el zaguero permanecerá marginado de las canchas hasta que Gabriel Pec reciba el alta médica y retorne a las prácticas normales, estableciendo un tope reglamentario de 180 días. Con un tiempo estimado de rehabilitación de tres a cuatro meses, esa será la pena efectiva que purgará el infractor.

Arrepentimiento y pedido de disculpas de Victor Gabriel ante el tribunal

Durante su exposición frente al tribunal deportivo, Victor Gabriel se mostró visiblemente quebrado y angustiado por las consecuencias de su acción, negando cualquier tipo de intencionalidad dolosa. "Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente de Cruzeiro", manifestó el futbolista entre lágrimas, remarcando que se mantuvo en contacto permanente para interiorizarse sobre la evolución médica del delantero agredido.

La sanción inédita cae como un baldazo de agua fría para la estructura deportiva de Internacional de Porto Alegre, que sufre la baja sensible de un titular indiscutido en la peor instancia de la temporada.

El conjunto gaúcho transita una profunda crisis futbolística: se ubica en el 16° puesto de la tabla, rozando los puestos de descenso, y arrastra una pesada mochila de cuatro derrotas consecutivas. Sin su defensor clave por tiempo indefinido, el panorama institucional y deportivo se ensombrece aún más en la recta decisiva del torneo.

BP