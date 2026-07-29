Fin de una era: Neymar se retiró de la Selección de Brasil y confirmó que no jugará ni el Mundial 2030 ni la Copa América

La noticia que el fútbol brasileño temía escuchar finalmente se confirmó. A sus 34 años, Neymar Jr. le puso punto final a su extensa y brillante trayectoria con la selección de Brasil. El delantero del Santos ratificó que su ciclo internacional está terminado, descartando por completo cualquier posibilidad de disputar la Copa América 2028 o el Mundial 2030.

La decisión llega unas semanas después del duro golpe sufrido en los octavos de final del Mundial 2026, donde el combinado brasileño quedó eliminado a manos de Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Aquella noche, el atacante convirtió de penal el que sería el último tanto de su carrera con la camiseta auriverde, aunque no le alcanzó para evitar la caída por 2 a 1.

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"Di mi sangre, mi vida": el adiós definitivo de Neymar

Lejos de tratarse de una reacción en caliente tras la derrota, la salida de la estrella paulista fue meditada durante el periodo de descanso y reflexión posterior al certamen ecuménico. Con el peso de los años y el desgaste físico a cuestas, el capitán decidió dar un paso al costado. "Mi etapa con la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo", sentenció el goleador histórico en declaraciones que sacudieron los cimientos del balompié sudamericano.

Su historia con la Canarinha deja un legado imborrable: participación en cuatro Copas del Mundo, la conquista de la Copa Confederaciones 2013 y la inolvidable medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016. El único pendiente en su palmarés fue la esquiva Copa del Mundo mayor, un anhelo que Brasil persigue de manera infructuosa desde 2002. Como un extraño designio del destino, su ciclo internacional se cerró en el mismo escenario donde lo había comenzado el 10 de agosto de 2010: el MetLife Stadium.

El descargo tras los rumores de conflicto en Santos

A la par del anuncio sobre su retiro internacional, Neymar aprovechó la oportunidad para salir al cruce de las versiones periodísticas que lo señalaban por presunto acoso y maltrato a juveniles en el vestuario de Santos, tras un reciente empate 2-2 frente a Chapecoense. Los reportes aseguraban que el referente se había burlado de las capacidades técnicas de los jóvenes Gabriel Bontempo y Joao Ananias.

El delantero desmintió rotundamente estas acusaciones: "Es triste y molesto, pero no es culpa mía. Hablé después del partido, exigí más y dije que no podíamos permitirnos ser tan relajados. Como capitán, tengo todo el derecho a decir eso", explicó, aclarando además que referentes como Lucas Veríssimo y Gabigol también alzaron la voz en el mismo sentido.

Neymar

Un legado eterno y el futuro de Brasil sin su máxima figura

La trayectoria de Neymar en el combinado nacional estuvo atravesada por el talento descomunal, la presión constante de cargar con las ilusiones de todo un país y las lesiones que opacaron tramos clave de su carrera.

Ahora, completamente enfocado en su etapa actual en el Santos y convencido de haber entregado hasta la última gota de sudor por sus colores, el astro brasileño se aparta de escena. Brasil cierra un capítulo dorado de su historia y deberá aprender, de cara al futuro, a reinventarse sin su máxima figura.

BP