Tras confirmarse su arribo en los últimos días, River Plate se prepara para oficializar a Tobías Andrada como el séptimo refuerzo de su Mercado de Pases. Mediocampista ofensivo de 19 años, el futbolista surgido de Vélez Sarsfield hizo su debut oficial en Primera División durante el 2025.

Andrada se realizó la revisión médica en la mañana del viernes y se espera que firme su contrato durante las próximas horas. River compra el 70% del pase en una cifra cercana a los 6.000.000 de dólares, con la opción de adquirir otro 20% en caso de cumplirse una serie de objetivos.

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Quién es y cómo juega Tobías Andrada, flamante refuerzo de River

Tobías Luciano Andrada nació en La Matanza el 2 de febrero de 2007 y con 7 años ingresó en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, donde realizó toda su formación. Tras iniciar el año 2025 en reserva, terminó promovido al primer equipo y realizó su debut profesional el 9 de julio.

Tobías Andrada

Andrada ingresó desde el banco y en sus primeros minutos con la camiseta de Vélez se consagró campeón de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata. Desde entonces disputó 36 partidos y marcó tres goles, uno ante Instituto el pasado enero y doblete frente al Deportivo Armenio por Copa Argentina.

Mediocampista ofensivo o extremo por derecha, Andrada destacó principalmente durante su año en Primera División por el manejo de pelota y buen pase. “Enganche moderno”, el pibe tiene buen ritmo y criterio.

NZ