La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) y sus 41 asociaciones miembro rechazaron este jueves de manera unánime el proyecto impulsado por Gianni Infantino. La iniciativa que pretende vender una participación de los activos comerciales de la Copa del Mundo a inversores privados detonó una cumbre de emergencia entre los presidentes de la confederación para fijar una postura firme y conjunta tras el anuncio del organismo rector, tal como había ocurrido con UEFA.

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La resolución de la entidad norteamericana, centroamericana y del caribe apunta directamente a la falta de consulta previa. Apenas finalizado el Mundial de Norteamérica el pasado 19 de julio, la cúpula de FIFA intentó acelerar la creación de una sociedad comercial bajo la promesa de recolectar unos 10.000 millones de dólares para repartir en programas de desarrollo.

Falta de transparencia y duras críticas a la gestión de Infantino

El descontento dentro de la Concacaf quedó explicitado en un duro comunicado oficial publicado tras la reunión. Los dirigentes enfatizaron que existe un plazo artificialmente reducido y denunciaron la ausencia total de revisión por parte de los órganos de gobierno correspondientes. Además, cuestionaron la necesidad de capital privado tras la realización de la Copa Mundial más rentable de la historia.

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“Encomendaron a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA”, aseguró el comunicado.

Concacaf y la sombra del boicot de la UEFA

Pese a la contundencia del comunicado, la Concacaf evito mencionar directamente la amenaza pronunciada horas antes por la UEFA. Las 55 federaciones europeas advirtieron con boicotear los próximos Mundiales —empezando por el Mundial Femenino de Brasil 2027— si se avanza con esta privatización. El escenario deja acorralado a Gianni Infantino, con CONMEBOL en silencio.

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El comunicado completo de la Concacaf

Declaración en nombre de la Concacaf y sus 41 asociaciones miembro.

Concacaf es una confederación unida por la pasión por nuestro deporte, donde el fútbol es lo primero. Guiados por esta filosofía, durante los últimos diez años hemos construido, desde cero, una organización basada en el servicio, la gobernanza transparente y la gestión responsable del fútbol a largo plazo. La historia ha demostrado a la FIFA y a la familia del fútbol lo que sucede cuando los responsables del juego pierden de vista estos valores.

Teniendo esto en cuenta, la Concacaf convocó hoy una reunión de los presidentes de sus 41 Asociaciones Miembro, junto con su Presidente, los miembros del Consejo y los miembros del Consejo de la FIFA, para debatir una propuesta elaborada y presentada por el Presidente de la FIFA para establecer la "FIFA Forward Enterprise" y vender participaciones en la Copa Mundial de la FIFA a inversores privados.

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Durante la reunión, los miembros expresaron su profunda preocupación por la falta de garantías procesales en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos rectores pertinentes de la FIFA. Además, se cuestionó la necesidad de inversión de capital privado para financiar los programas FIFA Forward, tanto nuevos como existentes, tras la Copa Mundial de la FIFA más rentable de la historia.

El debate reforzó la necesidad de una mayor transparencia y una gobernanza adecuada.

Por estas razones, la Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro han:



Rechazado la propuesta.

Encargado a los miembros del Consejo de la FIFA que se pusieran en contacto con la FIFA para determinar cómo se podrían utilizar las vastas reservas existentes de la FIFA para aumentar la financiación de FIFA Forward para el desarrollo del fútbol en nuestra región; y

Encomendado a los miembros del Consejo de la FIFA la tarea de instruir al Presidente de la FIFA para garantizar que cualquier asunto siga los procesos de gobernanza adecuados a través del personal y el Consejo de la FIFA, de conformidad con los Estatutos de la FIFA.

Mediante estas acciones, la Concacaf reafirma que el futuro del fútbol —y su mayor activo— debe permanecer en manos de nuestra familia futbolística.

NZ