El fútbol brasileño y la ciudad de Río de Janeiro se encuentran sumidos en un profundo duelo tras confirmarse la muerte de Tássio Maia dos Santos. El ex futbolista de 41 años fue una de las víctimas fatales que dejó el severo fenómeno meteorológico que azotó al estado fluminense, el cual provocó graves destrozos, colapsos de estructuras, inundaciones y vientos extremos en toda la región.

El trágico suceso se produjo durante la tarde del miércoles. Tássio caminaba por la vía pública junto a su amigo Vandré Cordeiro da Silva, con quien compartía trabajo en la Mansión Alvite Santa Teresa, una casa de eventos que el ex jugador administraba desde su retiro de la actividad profesional en 2019.

En medio de ráfagas de viento que llegaron a los 100 y 105 kilómetros por hora, un muro cayó con violencia sobre la vereda. La estructura aplastó a ambos hombres y a un vehículo que se encontraba estacionado en el lugar.

Cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia, donde se observa cómo otros individuos, entre ellos un menor de edad, lograron esquivar el colapso por apenas unos segundos antes de que una densa nube de polvo cubriera la escena.

El fallecimiento de Tássio y su compañero se dio en el marco de una jornada dramática para el estado carioca. De acuerdo a los reportes oficiales, se contabilizaron cerca de 185 incidentes de gravedad vinculados al ingreso de un frente frío de extrema violencia.

Quién fue Tássio Maia dos Santos

Nacido en Río de Janeiro y formado en las divisiones inferiores del São Cristóvão, Tássio Maia dos Santos construyó una singular carrera profesional que se extendió entre 2002 y 2019. Con su imponente envergadura física y sus 1,94 metros de altura, se consolidó como un clásico centrodelantero de área, potencia y juego aéreo.

Tássio construyó una extensa trayectoria de 17 años en el fútbol profesional. Surgido de São Cristóvão y con pasos por las canteras de Flamengo e Inter de Porto Alegre, en Brasil defendió varias camisetas: Portuguesa, Volta Redonda, Figueirense, Bragantino y Bangu, antes de retirarse en Madureira en 2019. En 2015 vivió su paso por Botafogo, donde disputó el Carioca y anotó un gol.

Tássio Maia dos Santos, ex futbolista de Botafogo

Su faceta de trotamundos lo llevó a competir en ocho países diferentes. Tuvo experiencias en Europa vistiendo los colores de Varzim (Portugal), Chalkanoras Idaliou (Chipre), Anagennisi Epanomi (Grecia) y Lokomotiv Plovdiv y CSKA Sofía (Bulgaria), donde llegó a marcar un gol en la UEFA Europa League.

También pasó por el Busan IPark de Corea del Sur, el Wuhan Zall de China y el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Sin embargo, su ciclo más brillante en el exterior lo firmó en Emiratos Árabes Unidos: fue campeón de segunda división con el Ajman Club y también con el Hatta Club, institución donde además fue capitán y máximo goleador tras anotar 26 goles en 22 partidos.

FMZ