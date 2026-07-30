El mercado de pases europeo no deja de generar movimientos y uno de los grandes protagonistas de las últimas horas es Facundo Medina. Luego de disputar su primer Mundial con la Selección Argentina en 2026, donde tuvo una destacada participación, el defensor se encuentra en medio de una particular situación contractual: el Olympique de Marsella acaba de comprar la totalidad de su ficha, pero el Bayer Leverkusen negocia para llevárselo.

Facundo Medina

El zaguero surgido en las inferiores de River Plate y con recordado paso por Talleres de Córdoba había llegado al Marsella en julio de 2025 a préstamo desde el Lens. Tras una sólida temporada en la que disputó 26 partidos, el conjunto del sur de Francia hizo uso de la obligación de compra acordada y desembolsó un total de 20 millones de euros para extender su contrato hasta junio de 2030.

Pese a haber firmado su nuevo vínculo de forma definitiva con el Marsella hace apenas unas semanas, la carrera del argentino podría dar una vuelta relámpago hacia el fútbol alemán.

El Bayer Leverkusen busca desesperadamente un reemplazante para cubrir la baja de Alejandro Grimaldo, vendido al Atlético de Madrid, y tiene en carpeta al argentino para reforzar la banda izquierda y la zaga central.

Desde Alemania señalan que dirigentes del Leverkusen mantienen reuniones con los franceses para conocer pretensiones y avanzar con una propuesta formal. En ese contexto, el Marsella no aceptaría transferir al futbolista por una cifra menor a los 20 millones de euros para amortizar la inversión recién realizada.

Bayer Leverkusen, campeón de la Bundesliga 2024

Un factor clave en las negociaciones es el margen de tiempo: Medina está de vacaciones tras la competencia mundialista y tiene fecha de reincorporación a las prácticas en Marsella prevista para el 12 de agosto. Ese lapso de descanso le otorga a la dirigencia del equipo alemán una ventana de dos semanas para destrabar la negociación.

El interés del gigante alemán no es casualidad, sino el reflejo del gran presente del defensor. En el Mundial 2026, Medina disputó cinco encuentros bajo el mando de Lionel Scaloni, siendo titular en los triunfos ante Argelia y Austria, y en el duelo de eliminación directa frente a Cabo Verde.

FMZ