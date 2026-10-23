Flamengo se quejó ante Conmebol y pidió que le den por ganado el partido ante Estudiantes por Marcos Rojo

La histórica clasificación de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores sumó un capítulo insólito y polémico fuera de las canchas. Luego de caer en la tanda de penales en el Estadio Maracaná, Flamengo presentó un reclamo formal ante la Conmebol para pedir que le den por ganado el partido de vuelta, cuestionando la presencia en cancha del defensor Marcos Rojo.

El conjunto carioca sostiene que la participación del experimentado zaguero violó los reglamentos de la competición continental. Según la postura del Mengao, la inclusión de Rojo atentaría contra las normas sobre el estatuto y transferencia de jugadores, buscando así revertir la eliminación sufrida en el campo de juego en los escritorios del ente sudamericano.

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Flamengo vs Estudiantes

La controversia se inició en la previa del encuentro de ida, disputado en La Plata, cuando la Conmebol rechazó inicialmente la inscripción del defensor al considerar que su incorporación se produjo fuera de las ventanas de pases estipuladas por la FIFA.

Ante esa negativa, la comisión directiva del Pincha acudió de urgencia al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). En un fallo récord, el organismo internacional dictó una medida cautelar favorable al conjunto platense, autorizando la inclusión del futbolista en la lista de buena fe de la competición. Con esa luz verde legal, Alexander Medina decidió ubicar a Rojo como titular.

Tranquilidad en La Plata

Pese al pedido de los brasileños, en la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón reina la absoluta calma. En el entorno afirman contar con el respaldo jurídico, dado que el jugador figuraba oficialmente habilitado en el sistema antes del inicio del choque en Brasil.

Marcos Rojo

Tras la notificación recibida, Estudiantes tendrá tiempo hasta la próxima semana para presentar su descargo oficial ante la Conmebol.

Luego de recibir la documentación del club argentino, la entidad sudamericana deberá resolver si desestima la protesta del elenco carioca o si abre un expediente disciplinario, a un mes de la gran final programada para el 28 de noviembre ante Palmeiras en Montevideo.

FMZ