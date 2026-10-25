River se quedó con el clásico ante Racing y llega con confianza al Superclásico

River le gana a Racing 1-0 en uno de los clásicos de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Lautaro Rivero convirtió el único gol del encuentro con un cabezazo tras un centro de Ángel Correa, en un triunfo importante para el equipo de Leonardo Ponzio.

El Millonario había encontrado una segunda conquista a través de Correa, pero el VAR anuló la acción por una posición adelantada previa de Gonzalo Montiel. Racing buscó reaccionar y tuvo algunas aproximaciones, aunque no logró romper la defensa local.

Con esta victoria, River sumó tres puntos importantes en la pelea por clasificarse a los playoffs y llegará con impulso al próximo compromiso, nada menos que el Superclásico ante Boca, el domingo 1 de noviembre en La Bombonera. Racing, por su parte, deberá recuperarse rápidamente para sostener sus posibilidades en el torneo.

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River llega en alza después de golear 3-0 a Belgrano en Córdoba. Bajo la conducción interina de Leonardo Ponzio, el Millonario se ubica sexto en la Zona B, con 20 puntos, y buscará sumar otra victoria para consolidarse en los puestos de clasificación. Sin embargo, tendrá bajas importantes en defensa: Lucas Martínez Quarta está suspendido por acumulación de amarillas y Marcos Acuña continúa con molestias físicas, por lo que Francisco Ortega se perfila para ocupar el lateral izquierdo.

Racing atraviesa un presente complicado. El equipo dirigido por Sebastián Romero viene de empatar 1-1 ante Independiente en el clásico de Avellaneda y suma 12 puntos, lejos de los puestos de clasificación a los playoffs. La Academia necesita una victoria en el Monumental para recuperar terreno y mantener sus aspiraciones en el campeonato. Además, arrastra dificultades defensivas: recibió goles en nueve partidos consecutivos y deberá mejorar su solidez ante un rival que viene de convertir tres tantos en su última presentación.

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En cuanto a las formaciones, River tendría una modificación obligada respecto del triunfo ante Belgrano: Lautaro Rivero ingresaría por Martínez Quarta, mientras que Ortega continuaría en el lateral izquierdo ante la posible ausencia de Acuña. Racing, por su parte, tendría a Ezequiel Cannavo como lateral derecho y a Alejandro Tello en el mediocampo, tras imponerse en la disputa por esos puestos. Los equipos se perfilan de la siguiente manera:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

LT