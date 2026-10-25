Franco Colapinto afrontará este domingo un desafío importante en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. El argentino partirá desde el fondo de la grilla en el Circuito de las Américas, en Austin, condicionado por una sanción que complicó sus posibilidades después de la clasificación.

Pierre Gasly por delante

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El piloto de Alpine había conseguido el 14° puesto en la qualy, pero una penalización de diez posiciones por el cambio de un componente electrónico de su monoplaza lo relegó al 21° lugar. Así, deberá remontar desde atrás en un trazado que ofrece oportunidades de sobrepaso, aunque también exige precisión y una buena estrategia.

La carrera será una prueba para Colapinto y su equipo. La largada, la administración de los neumáticos y las decisiones desde boxes serán factores importantes para intentar recuperar terreno. Además, cualquier incidente o ingreso del auto de seguridad podría modificar el desarrollo de la competencia.

La situación de Alpine tampoco es sencilla. El equipo necesita reducir la distancia con sus rivales directos y Colapinto reconoció que el auto no se adaptó como esperaba al circuito estadounidense. Pese a las dificultades, el argentino destacó el trabajo realizado con la puesta a punto de carrera y la preparación de los neumáticos, dos aspectos que pueden resultar determinantes.

Max Verstappen, el más cercano del poleman y líder del campeonato: Antonelli

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En la pelea por la punta, Kimi Antonelli partirá desde la pole position, por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar. El italiano tendrá una oportunidad importante en la lucha por el campeonato, en una carrera que también exigirá atención a las estrategias y al desgaste de los neumáticos.

Es un circuito donde no suele haber banderas rojas ni autos de seguridad. Con una trazada amplia y muchas escapatorias, es raro ver toques más allá de las primeras curvas. Por lo que la vía más lógica, luego de carreas alocadas bajo la lluvia, será respetar la estrategia a rajatabla y no especular con situaciones de otros pilotos.

LT.