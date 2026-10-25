Quién es Jeremy Clarkson, el presentador británico que se burló de Colapinto y su polémico antecedente en Argentina

Durante la antesala del Gran Premio de Estados Unidos, Jeremy Clarkson desató una nueva controversia al referirse de manera despectiva a Franco Colapinto. Invitado por la escudería Alpine, el presentador británico declaró en micrófonos de Sky Sports F1 que al joven piloto "le habían metido una penalización por ser argentino" y remató asegurando que él mismo se la impondría por ese motivo.

El exabrupto generó el inmediato repudio tanto del entorno del corredor bonaerense como del equipo, reavivando el historial de comentarios ácidos y provocaciones que caracterizan la carrera del comunicador.

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El escándalo de las patentes en la Patagonia y el conflicto por Malvinas

La relación entre Clarkson y la Argentina quedó signada por un grave episodio en octubre de 2014, cuando desembarcó en el país junto a la producción de Top Gear para grabar un especial recorriendo la Ruta 40 hasta Ushuaia. En aquella travesía, el conductor piloteaba un Porsche 928 con la chapa patente H982 FKL, una combinación interpretada por veteranos y vecinos como una alusión directa a la Guerra de Malvinas (1982 y Falklands).

El repudio social derivó en manifestaciones, la declaración de persona non grata para el equipo en Río Grande y una violenta pedrada contra la caravana en Tolhuin. Ante la escalada de tensión, la producción debió abandonar los vehículos deportivos al costado de la ruta y retirarse escoltada hacia la frontera con Chile, mientras Clarkson volaba de regreso a Europa. Posteriormente, la justicia local abrió una investigación por el hallazgo de patentes adulteradas dentro de los automóviles, en medio de cruces diplomáticos entre ambas naciones.

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Salida de la BBC y su vigencia en las plataformas de streaming

El estilo irónico y rozante que lo convirtió en un fenómeno global de audiencia —alcanzando a cientos de millones de espectadores en más de 200 países— terminó por cerrarle las puertas en la cadena BBC. En marzo de 2015, la corporación británica decidió no renovar su contrato luego de que el animador agrediera físicamente a un productor tras una discusión en un rodaje.

Tras su estruendosa salida de la televisión pública, Clarkson trasladó su formato junto a sus habituales compañeros de pantalla a la plataforma Amazon Prime Video con el ciclo The Grand Tour. En los últimos años, el conductor diversificó su perfil mediático al encabezar la serie documental Clarkson’s Farm, enfocada en las vicisitudes del trabajo agrícola en su finca del Reino Unido, sin abandonar nunca su impronta provocadora.

BP