Lionel Messi y el Balón de Oro: una historia que busca su noveno capítulo

La gala del Balón de Oro vuelve a vestirse de gala y el nombre de Lionel Messi, con 39 años, reaparece entre los 30 nominados oficiales. Este lunes 26 de octubre, el prestigioso teatro London Palladium de Londres será el escenario de una nueva edición del galardón entregado por la revista France Football, en una entrega marcada tanto por el recambio generacional como por la vigencia incombustible del capitán argentino, impulsado por su presente en Inter Miami y su liderazgo en la Selección Argentina.

Sin embargo, las horas previas al evento no estuvieron exentas de revuelo. La organización de France Football debió salir a precisar el verdadero alcance de su más reciente propuesta digital ante la ola de especulaciones en redes sociales y portales especializados. La revista confirmó que el denominado "Balón de Oro de todos los tiempos" —popularmente conocido como el BOAT (Best Of All Time)— no contempla la entrega de un galardón material ni de una estatuilla física para el ganador, una votación virtual en la que Cristiano Ronaldo se estaría imponiendo sobre Messi.

Polémicas virtuales al margen, el registro contable y la historia escrita con letras de oro no dejan lugar a dudas: Messi es el máximo ganador en la historia del premio con 8 trofeos conquistados, aventajando por tres distinciones a su eterno competidor portugués, quien suma 5.

France Football dio explicaciones sobre el BOAT tras las feroces críticas al Balón de Oro "de todos los tiempos"

Uno por uno, los ocho Balones de Oro de Messi

La idílica relación entre el rosarino y el trofeo dorado comenzó hace ya 17 años y atravesó todas las metamorfosis de su carrera futbolística. El recorrido de sus ocho conquistas repasa la evolución del mejor jugador de la época contemporánea:

2009 (F.C. Barcelona): El primero de su carrera, tras conseguir el histórico "sextete" bajo el mando de Pep Guardiola.

2010 (F.C. Barcelona): El segundo consecutivo, superando en una inolvidable votación a sus propios compañeros de equipo y campeones del mundo con España, Andrés Iniesta y Xavi Hernández.

2011 (F.C. Barcelona): Tercer galardón al hilo, coronado tras ganar nuevamente la Champions League y marcar 55 goles en el curso.

2012 (F.C. Barcelona): Su cuarto Balón de Oro en fila, tras imponer el récord estratosférico e imbatible de 91 goles en un solo año natural.

2015 (F.C. Barcelona): El quinto trofeo para su vitrina, liderando el letal tridente de la "MSN" junto a Neymar y Luis Suárez para conquistar un nuevo triplete europeo.

2019 (F.C. Barcelona): Se convirtió en el más ganador en solitario al alcanzar su sexto premio tras una brillante temporada individual en la que sostuvo al conjunto culé.

2021 (París Saint-Germain): Séptimo reconocimiento, impulsado fuertemente por levantar la ansiada Copa América en el Maracaná con la Selección Argentina, su primer título mayor con la absoluta.

2023 (Inter Miami): El octavo y más emotivo galardón individual, conseguido tras tocar el cielo con las manos en el Mundial de Qatar 2022 y convirtiéndose además en el primer futbolista en ganarlo militando fuera del fútbol europeo.

Un legado inmortal que vuelve a cruzarse con la élite europea

Tras dos años de ausencia en la nómina final, la reaparición de Messi entre los candidatos de 2026 lo ubica compartiendo cartel con las nuevas grandes figuras del planeta fútbol como Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Rodri.

De cara a la ceremonia en suelo británico, las chances de que La Pulga conquiste un hipotético noveno Balón de Oro son acotadas pero su mera inclusión ya representa un hito. En las previsiones de la crítica especializada, los principales favoritos de esta edición se nuclean en torno a la explosión de Lamine Yamal, el peso goleador de Harry Kane en el fútbol europeo o la vigencia de figuras de la élite de las grandes ligas.

Aunque los pronósticos sitúan a Messi en un expectante grupo secundario de candidatos —condicionado por la competencia desde la Major League Soccer frente al ritmo semanal del viejo continente—, su presencia entre los finalistas a los 39 años confirma que su nombre nunca puede descartarse por completo.

Más allá de quién se quede con la estatuilla dorada este lunes en la capital británica, la huella de Lionel Messi en los libros de France Football trascendió cualquier entrega puntual. Con ocho estatuillas físicas en su museo personal y una vigencia que desafía el paso del tiempo, el idilio entre el astro argentino y el Balón de Oro ya quedó grabado para siempre como la hegemonía más grande que haya visto el fútbol mundial.