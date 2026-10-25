La historia del Balón de Oro: cómo nació el premio y cómo cambió a lo largo de 70 años

La entrega de la edición 2026 del Balón de Oro marca un hito histórico en los 70 años del premio más prestigioso del fútbol mundial. Por primera vez desde su creación, la ceremonia abandona el territorio francés para desembarcar este lunes 26 de octubre en el icónico London Palladium Theatre de Londres, en un homenaje directo a Sir Stanley Matthews, el genio inglés que inauguró el palmarés en 1956.

Coorganizada entre la revista France Football y la UEFA, la velada no solo coronará a los nuevos reyes de la disciplina, sino que reabrirá la bitácora de un galardón que mutó al ritmo de las transformaciones de la pelota.

France Football dio explicaciones sobre el BOAT tras las feroces críticas al Balón de Oro "de todos los tiempos"

Un origen concebido por el periodismo francés

El Balón de Oro vio la luz en 1956 por iniciativa del periodista Gabriel Hanot, por entonces director de France Football. La propuesta inicial era concreta: distinguir al futbolista de nacionalidad europea que mejor rendimiento hubiera firmado durante el año calendario defendiendo la camiseta de un club del Viejo Continente.

Aquel primer reconocimiento quedó inmortalizado a manos de Stanley Matthews, el histórico atacante del Blackpool que alzó la esfera dorada con 41 años. Lo que comenzó como un veredicto firmado por cronistas europeos para evaluar a sus coterráneos terminó transformándose en la vara de medir definitiva para calibrar la grandeza individual en el deporte de equipo por excelencia.

Stanley Matthews, ganador del primer Balón de Oro de la historia

La evolución de las reglas de elegibilidad: de Europa al planeta entero

Durante casi siete décadas, las bases de la votación atravesaron tres grandes etapas que redibujaron los márgenes del trofeo:

La restricción europea (1956–1994): Durante cuatro décadas, el requisito insalvable de la nacionalidad europea dejó fuera de competencia a leyendas universales. Por este motivo, ni Pelé ni Diego Armando Maradona pudieron optar al galardón durante sus años en activo.

Apertura por clubes en Europa (1995–2006): En 1995, la organización habilitó la candidatura de cualquier jugador del mundo, con la única condición de militar en un club europeo. Ese mismo año, el liberiano George Weah hizo historia al transformarse en el primer —y hasta hoy único— futbolista africano en conquistar el trofeo.

Internacionalización absoluta (2007–Presente): Se eliminó toda barrera geográfica o de liga. Cualquier deportista, sin importar en qué rincón del planeta compita ni la bandera que defienda, puede integrar la nómina de nominados.

Balón de Oro

Las alianzas institucionales y la era del "FIFA Balón de Oro"

El itinerario del premio también registró modificaciones estructurales de peso en su gobernanza. Entre los años 2010 y 2015, la prestigiosa revista francesa acordó fusionar su galardón tradicional con el FIFA World Player, la distinción oficial que entregaba la máxima entidad del fútbol mundial.

Durante este período, rebautizado temporalmente como FIFA Balón de Oro, el proceso de votación experimentó un cambio radical: ya no dependía exclusivamente del ojo crítico de los periodistas especializados, sino que se amplió para incluir los votos de los capitanes y directores técnicos de todas las selecciones nacionales del planeta.

Sin embargo, las constantes discrepancias sobre los criterios de evaluación y la pérdida de la identidad original del trofeo precipitaron la ruptura del acuerdo en 2016. A partir de allí, cada institución retomó su camino por separado: France Football recuperó la administración exclusiva de su estatuilla dorada, mientras que la FIFA inauguró su propia premiación bajo el nombre de The Best.

El Balón de Oro elige al mejor de la historia: Cristiano se impone ante Messi en la votación

El impulso del fútbol femenino

En respuesta al crecimiento exponencial, la visibilidad masiva y el proceso de profesionalización de la disciplina jugada por mujeres, France Football dio un paso trascendental en 2018 al instaurar oficialmente el Balón de Oro Femenino.

La histórica delantera noruega Ada Hegerberg se encargó de inaugurar el palmarés de esta categoría, abriendo la puerta a una nueva era de reconocimiento global para las futbolistas.

Ada Hegerberg, ganadora del primer Balón de Oro femenino

En las últimas temporadas, esta rama del galardón ha estado marcada por una hegemonía absoluta de las representantes del fútbol español, un reflejo del dominio internacional tanto a nivel de clubes como de selecciones. Este ciclo dorado cuenta como máximas referentes a Alexia Putellas, quien conquistó dos trofeos consecutivos (2021 y 2022), y a Aitana Bonmatí, protagonista de un triplete histórico al quedarse con la distinción en 2023, 2024 y 2025.

Reyes absolutos: las grandes hegemonías de la historia

El dominio del premio a lo largo de las décadas ha estado marcado por dinastías futbolísticas y épocas de claro predominio técnico, siendo la rivalidad contemporánea entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo el pico máximo de competitividad en la historia del galardón.

Lionel Messi (Argentina): Máximo ganador histórico con 8 Balones de Oro (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023), marcando una era de supremacía absoluta con el FC Barcelona, el PSG y la Selección Argentina.

Lionel Messi y sus ocho Balones de Oro

Cristiano Ronaldo (Portugal): Segundo máximo ganador con 5 estatuillas (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017), consolidado como un goleador implacable entre el Manchester United y el Real Madrid.

Michel Platini (Francia): El legendario volante francés conquistó 3 galardones consecutivos en la década del ochenta (1983, 1984 y 1985) siendo la gran figura de la Juventus.

Johan Cruyff (Países Bajos): El estandarte del fútbol total neerlandés alzó 3 trofeos (1971, 1973 y 1974) brillando con luz propia en el Ajax y el Barcelona.

Marco van Basten (Países Bajos): Uno de los delanteros más estéticos y letales de la historia, ganador de 3 ediciones (1988, 1989 y 1992) defendiendo la camiseta del AC Milan.

Mitos inalcanzables: las marcas que desafiaron el tiempo

Más allá de los nombres que dominan las listas de ganadores, la historia del trofeo guarda registros individuales que parecen imposibles de repetir por la singularidad de sus contextos.

El pionero longevo: El extremo inglés Sir Stanley Matthews inauguró el palmarés en 1956 cuando defendía los colores del Blackpool, convirtiéndose en el ganador de mayor edad al alzar el premio con 41 años .

El único guardameta: En toda la cronología del galardón, la "Araña Negra" soviética, Lev Yashin , sigue siendo el único arquero capaz de romper la lógica de los goleadores y mediocampistas al quedarse con el premio en 1963.

El Super Balón de Oro: Una distinción honorífica única en su especie entregada en 1989 a Alfredo Di Stéfano, con el fin de coronar al mejor jugador europeo de las últimas tres décadas por encima de cualquier otro ganador convencional.

Curiosidades y excepciones que marcaron la época moderna

La rigurosidad y el prestigio del premio también se vieron sacudidos por coyunturas extraordinarias que alteraron el curso normal de las votaciones a nivel mundial.

Desde su fundación en 1956, la entrega anual jamás se había interrumpido hasta el año 2020. Las severas alteraciones de calendarios, suspensiones y restricciones globales provocadas por la pandemia de COVID-19 llevaron a France Football a tomar la decisión inédita de dejar el galardón desierto, privando al polaco Robert Lewandowski de un merecido reconocimiento en su año de máxima plenitud futbolística.

Con la gran gala de este lunes en el Palladium de Londres, el Balón de Oro se dispone a escribir un nuevo capítulo en sus 70 años de vida institucional, combinando la mística de sus orígenes británicos con la expectativa global por conocer al heredero de la corona mundial.