Torneo Clausura: los tres clubes que ya quedaron sin chances de clasificar a los playoffs

El desarrollo de la fecha 14 del Torneo Clausura comenzó a definir la suerte de varios equipos en la competición local. Mientras instituciones como Defensa y Justicia e Instituto de Córdoba celebran su clasificación anticipada a los octavos de final, la contracara se vive en los planteles que ya no cuentan con margen matemático para acceder a la siguiente fase.

Fecha 14 del Torneo Clausura 2026: días, horarios, árbitros y la agenda de los clásicos

En el Grupo A, Talleres de Córdoba firmó su sentencia al caer sobre la hora como local frente a Defensa y Justicia. Con solo 9 unidades cosechadas y una distancia de 10 puntos respecto a Independiente cuando restan apenas seis en disputa, la T se quedó sin aspiraciones de playoff y enfocará lo que queda del torneo en engrosar su promedio.

En el Grupo B, la nómina de descartados asciende a dos instituciones:

Estudiantes de Río Cuarto: Confirmó tempranamente su eliminación al consumar su descenso a la Primera Nacional mediante la tabla de promedios.

Aldosivi: Quedó marginado de los puestos de clasificación y afronta una situación crítica, ya que un choque ante Belgrano definirá su permanencia en la máxima categoría.

Cinco equipos en riesgo de quedar fuera en esta jornada

La definición de la fecha mantiene en vilo a otras cinco entidades que podrían sumarse a la lista de eliminados si no obtienen resultados favorables:

Las urgencias en el Grupo A

Central Córdoba: Obligado a sumar de a tres como local frente a Vélez Sarsfield para mantener viva la ilusión.

Deportivo Riestra: Se juega una de sus últimas cartas en su visita a Córdoba para medirse ante Instituto.

La tensión en el Grupo B

Tigre y Banfield: Habiendo disputado ya sus respectivos compromisos, ambos quedan expuestos al devenir de la fecha; triunfos de Barracas Central e Independiente Rivadavia decretarían su salida definitiva.

Racing Club: Afronta un escenario límite en el que solo le sirve la victoria ante River Plate para estirar sus chances de avanzar a la instancia de eliminación directa.

BP