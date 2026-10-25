¿Lula o Bolsonaro? Los futbolistas de Brasil que tomaron partido en las elecciones presidenciales

La definición presidencial en Brasil no deja a nadie indiferente y el ecosistema futbolístico volvió a convertirse en un tablero de debate. Figuras en activo, referentes de la selección nacional e históricas leyendas del deporte utilizaron sus plataformas digitales para fijar posición entre las candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro y el fútbol: cómo puede cambiar Brasil y qué impacto tendría en Sudamérica

Las figuras del fútbol brasilero que respaldan a Lula

En el ala favorable al oficialismo, futbolistas en actividad sostienen su apoyo a partir de un marcado compromiso social.

Richarlison: El atacante del Tottenham no solo instó a la ciudadanía a acudir a las urnas para votar por Lula, sino que protagonizó un cruce público con Flávio Bolsonaro a raíz de una disputa territorial por una propiedad insular.

Paulinho: El delantero de Palmeiras fundamentó su inclinación por el actual presidente recordando sus orígenes y el impacto de la contención estatal: "Nosotros venimos de abajo y hemos vivido de cerca la diferencia que las políticas públicas pueden hacer. ¡Por eso es Lula desde siempre!".

Fútbol femenino e históricos: Ary Borges, pieza de la Canarinha femenina, compartió mensajes en favor del líder del PT, mientras que desde la vieja guardia sumaron su adhesión glorias como Juninho Pernambucano, Raí, Walter Casagrande y el DT Vanderlei Luxemburgo. Raphinha, por su parte, difundió guiños interpretados en la misma dirección.

La tropa afín al frente bolsonarista

Del otro lado del espectro político, la corriente conservadora mantiene un sólido núcleo de aliados dentro y fuera del campo de juego.

Neymar: La estrella del Santos generó revuelo al mostrar señas vinculadas a la boleta del Partido Liberal (número 22) y posar junto a colaboradores con distintivos de la fuerza derechista, ratificando la afinidad que ya había mostrado con la familia Bolsonaro en comicios anteriores.

Leyendas y referentes: Senador por el Partido Liberal, el histórico Romário encabeza la nómina de respaldos a la que se integran figuras emblemáticas como Rivaldo, Dani Alves, Felipe Melo y el entrenador Renato Gaúcho, todos alineados con el mensaje del bolsonarismo.

BP