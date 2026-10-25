"Para evitar el riesgo": la revelación del Kily González sobre Messi tras la derrota de Inter Miami

En la recta final de la fase regular de la Conferencia Este de la MLS, Inter Miami sufrió un duro traspié al caer por 2-0 frente a New York Red Bulls. La principal sorpresa en el conjunto de Florida fue la presencia de Lionel Messi en el banco de los suplentes.

Aunque el astro rosarino saltó al campo de juego a los siete minutos de la segunda etapa y le otorgó mayor dinamismo a la ofensiva de su equipo —incluso con dos chances claras para descontar—, su aporte no alcanzó para torcer el rumbo del partido. Los goles de la visita llegaron a través de un tanto en contra de Casemiro y una definición del sueco Emil Forsberg sobre el cierre del encuentro.

Messi ingresó en el segundo tiempo, tuvo algunas chances, pero Inter Miami cayó ante NY Red Bulls

Las razones del Kily González para dejar en el banco a Messi

Finalizado el compromiso, el director técnico de Inter Miami, Kily González, explicó en conferencia de prensa los motivos que lo llevaron a no incluir al '10' desde el arranque. La logística previa del capitán, quien viajó a Europa para ser galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, fue un factor determinante para preservar su estado físico.

“Fue consensuada. Tuvo un viaje importante a España, con un cambio de horario y cambio de temperatura y un montón de situaciones que estamos al tanto de todo. Fue un acuerdo que se hizo previamente para evitar en lo posible el riesgo de lesión”, explicó el técnico en conferencia de prensa.

Asimismo, el entrenador hizo hincapié en la necesidad de administrar las cargas físicas pensando en la seguidilla de encuentros decisivos que se aproxima para la franquicia: “El miércoles tenemos el otro partido, que se recupere y que sume minutos como los hizo hoy y como siempre lo hace bien”.

La agenda de Inter Miami

Con el objetivo de dar vuelta la página rápidamente y asegurar la mejor ubicación de cara a los playoffs, el conjunto comandado por el Kily González ya enfoca su atención en la agenda de compromisos de las próximas semanas (todos con hora de la Argentina):

Miércoles 28 de octubre (20:30 hs): Inter Miami vs. FC Cincinnati, en el Nu Stadium.

Domingo 1 de noviembre (18:00 hs): New England Revolution vs. Inter Miami, en el Gillette Stadium.

Sábado 7 de noviembre (18:00 hs): Inter Miami vs. Charlotte FC, en el Nu Stadium.

BP