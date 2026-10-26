“Prohibir no es proteger”: el fútbol brasileño desafía a Lula y estima perdidas de US$480 millones

La victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva no apagó el reclamo del fútbol brasileño. Flamengo y Fluminense llevaron el mensaje “Proibir não é proteger” (“Prohibir no es proteger”) a sus camisetas, en una protesta contra el decreto que prohíbe las apuestas online y su publicidad en Brasil. La consigna, impulsada por entidades del sector, convirtió al clásico carioca en una vidriera de una disputa que combina regulación, intereses económicos y el futuro financiero de los clubes.

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El planteo va más allá de la pérdida de un patrocinador. Los equipos cuestionan la aplicación abrupta de la medida y reclaman una transición que les permita reemplazar contratos comerciales vigentes. Flamengo, Fluminense, Botafogo, São Paulo y otras instituciones recurrieron al Supremo Tribunal Federal (STF), mientras que 23 clubes de las dos principales categorías presentaron escritos para participar de las acciones judiciales contra la norma. El mensaje también apunta al Gobierno: el fútbol sostiene que terminar con el mercado regulado no necesariamente elimina las apuestas, pero sí puede dejar a los equipos sin recursos fundamentales.

Las cifras explican la magnitud del conflicto. Los clubes de la Serie A recibieron alrededor de 1.000 millones de reales (unos US$192 millones) en publicidad directa de casas de apuestas durante 2025, casi el 10% de sus ingresos recurrentes. Sin embargo, el impacto podría extenderse a los acuerdos de los torneos, la publicidad en los estadios y otros negocios vinculados. El presidente de Flamengo estimó que su institución podría perder hasta 400 millones de reales en 2027, mientras que una proyección presentada por el club ubicó el daño potencial para el fútbol brasileño en 2.500 millones de reales, cerca de US$480 millones.

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Con Lula confirmado para un nuevo mandato, el foco pasa ahora al Congreso y a la Justicia, que deberán definir el futuro de la medida provisoria. Los clubes buscan frenar sus efectos o conseguir un período de adaptación para renegociar sus contratos. Mientras tanto, la consigna en las camisetas dejó una señal clara: el fútbol brasileño no piensa abandonar la disputa por los ingresos de las apuestas, aunque el Gobierno defiende la prohibición como una respuesta al endeudamiento de las familias y a los problemas de salud pública asociados al juego.

LT.