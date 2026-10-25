Mbappé silenció al Camp Nou: Real Madrid se quedó con El Clásico ante Barcelona sobre el final

Barcelona empata ante el Real Madrid por 1-1 en el clásico del fútbol español: Mbappé (RM) por duplicado y Raphinha (B) fueron los goleadores

En un clásico que tuvo emociones hasta el final, Kylian Mbappé fue la gran figura con un doblete que le permitió al equipo de José Mourinho llevarse tres puntos de oro frente a su eterno rival.

El delantero francés abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo y puso en ventaja al Merengue. Barcelona reaccionó en el complemento y llegó al empate a través de Raphinha, a los 61, tras una asistencia de Pedri. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse a la igualdad, Mbappé volvió a aparecer a los 87 minutos para sentenciar el encuentro.

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Con este resultado, Real Madrid consiguió un triunfo de peso en la pelea por LaLiga y le puso un freno al Barcelona, que buscaba hacerse fuerte ante su gente. El clásico volvió a quedar en manos del conjunto blanco, que encontró en su principal estrella la diferencia para resolver un partido parejo y de máxima tensión.

Por parte del conjunto de Cataluña, perdió su invicto en liga y es su segunda derrota al hilo tras caer ante PSG por Champions League entre semana. Tras este partido, el Real Madrid se adelantó en un parejo historial: 107 victorias a 106, mientras que 52 fueron empates.

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El Barcelona llega como líder con puntaje ideal en el torneo local, producto de nueve victorias en nueve partidos y 27 puntos. Sin embargo, el conjunto de Hansi Flick viene de sufrir su primera derrota de la temporada, tras caer 4-2 frente al Paris Saint-Germain por la Champions League. Los catalanes buscarán recuperarse ante su clásico rival y aprovechar la localía para ampliar la diferencia en la tabla.

Por su parte, el Real Madrid suma 21 puntos y se ubica a seis de su rival, por lo que necesita un resultado positivo para evitar que la distancia se amplíe. El equipo dirigido por José Mourinho atraviesa una buena racha, con cuatro victorias consecutivas entre La Liga y la Champions League, incluida la goleada 4-1 frente al RB Leipzig. Kylian Mbappé será una de las principales amenazas ofensivas, mientras que la ausencia de Vinícius Júnior, suspendido, representa una baja sensible para el Merengue.

En cuanto a los antecedentes recientes, el Barcelona ganó seis de los últimos siete enfrentamientos ante el Real Madrid en todas las competiciones. Además, el conjunto azulgrana se impuso 2-0 en el último cruce liguero disputado en el Camp Nou. Una victoria local le permitiría sacar nueve puntos de ventaja sobre el Madrid, mientras que un triunfo visitante reduciría la diferencia a solo tres unidades y reabriría la pelea por la cima.

Las formaciones probables:

Barcelona: Joan García; João Cancelo, Pau Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Anthony Gordon; Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Bernardo Silva; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.

LT.