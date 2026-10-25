Arruabarrena llegó a los 100 partidos como DT de Boca: sus números y los dos títulos que ganó

Rodolfo Arruabarrena llegó a los 100 partidos como entrenador de Boca y alcanzará una marca especial en su relación con el club. El Vasco, que regresó en 2026 para iniciar su segundo ciclo en la Ribera, buscará seguir ampliando sus números ante Independiente, en un encuentro que también puede ser importante para las aspiraciones del equipo.

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El entrenador acumula 61 victorias, 21 empates y 18 derrotas, de acuerdo con el recuento que contempla sus dos etapas en el Xeneize. De esa manera, el equipo ganó más de la mitad de los encuentros que disputó bajo su conducción.

Su primera experiencia comenzó en agosto de 2014, cuando asumió tras la salida de Carlos Bianchi. En ese ciclo, el Vasco dirigió 75 partidos, con 47 triunfos, 13 igualdades y 15 caídas, según uno de los registros históricos consultados.

Además, conquistó dos títulos en 2015: el campeonato de Primera División y la Copa Argentina. Aquella temporada quedó marcada por la consagración local y por el doblete que le permitió cerrar su primera etapa con dos trofeos.

El Vasco hoy peleará por todos los frentes

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En su regreso, durante 2026, Arruabarrena volvió a ponerse al frente de un plantel que compite en varios frentes. La clasificación ante Vasco da Gama, con el triunfo por 3-1 en Brasil tras la derrota 1-0 en la Bombonera, fue uno de los resultados destacados de esta segunda etapa.

Ante Independiente, el Vasco buscará sumar una nueva victoria y mejorar un registro que ya lo ubica entre los entrenadores que dejaron una huella en el banco de Boca. Los números definitivos del partido 100 quedarán sujetos al resultado: si gana, sumará un triunfo; si empata, una igualdad; y si pierde, una derrota.

LT.