Cuándo vuelven a jugar Boca y River: fecha y hora del Superclásico

Boca y River tendrán una semana especial por delante. Luego de afrontar sus respectivos compromisos de este domingo, los dos equipos comenzarán a preparar el próximo Superclásico del fútbol argentino, que se disputará el domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

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El encuentro tendrá un valor especial porque se jugará en la recta final de la fase regular del campeonato. Además del orgullo de ganar el partido más importante del fútbol argentino, ambos buscarán sumar puntos fundamentales para sus objetivos en el torneo y en la Tabla Anual, que define la clasificación a las copas internacionales.

Boca llegará al clásico después de ganarle a Independiente en Avellaneda con gol de Facundo Jagger Herrera, mientras que River se quedó con los tres puntos ante Racing en el Monumental con gol de Lautaro Rivero.

El clásico más importante del país e disputará el domingo 1° de noviembre a las 15, en La Bombonera. El encuentro corresponderá a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 y será uno de los últimos compromisos de la fase regular antes de la definición de los playoffs.

El último antecedente entre Boca y River

El último Superclásico se disputó el 19 de abril de 2026 en el Monumental y terminó con victoria de Boca por 1-0. Leandro Paredes convirtió de penal el único gol de aquel encuentro, que le dio el triunfo al Xeneize en condición de visitante.

LT