Unai Simón ganó el Trofeo Yashin: el español fue elegido como el mejor arquero del mundo

La 70° edición de la gala del Balón de Oro, celebrada de manera inédita en el London Palladium Theatre de Londres, tuvo como gran protagonista en el arco a Unai Simón. El arquero del Athletic Club conquistó el Trofeo Yashin 2026, coronando una temporada extraordinaria a nivel internacional.

Gala del Balón de Oro 2026: todos los ganadores

El pilar fundamental para su consagración fue su descomunal desempeño en la Copa del Mundo 2026. Simón fue una muralla inexpugnable para la Selección de España campeona del mundo, recibiendo apenas un gol a lo largo de todo el certamen y convirtiéndose en una pieza indispensable para el título obtenido por el equipo de Luis de la Fuente.

En la nómina elaborada por France Football, el vasco se impuso ante una selecta lista de arqueros de elite internacional, entre los que figuraban referentes consolidados y revelaciones del fútbol global. Los demás nominados al Trofeo Yashin 2026 fueron: Yassine Bounou (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa / Chelsea), Édouard Mendy (Al-Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (Paris Saint-Germain) y Vozinha (Chaves / Colo-Colo)

Cata Coll se quedó con la distinción en la rama femenina

El dominio español en la portería mundial fue total. Cata Coll, portera del Barcelona Femení, fue galardonada como la Mejor Arquera del Año tras una campaña brillante a sus 25 años. Su solidez debajo de los tres palos resultaron determinantes para que el conjunto catalán alzara los títulos locales y la Champions League.

En la votación del Trofeo Yashin Femenino, Coll se impuso frente a figuras internacionales de primer nivel: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City Current) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

BP