Alexia Putellas ganó el Balón de Oro Femenino 2026: tercera estatuilla para la reina del fútbol mundial

La revista France Football celebró la 70° edición del Balón de Oro en una jornada histórica para el galardón más codiciado del fútbol internacional. Por primera vez en sus siete décadas de existencia, la ceremonia trasladó su alfombra roja fuera de territorio francés, cambiando el emblemático Teatro del Châtelet de París por el majestuoso London Palladium Theatre de la capital británica.

En ese escenario, Alexia Putellas volvió a ser la gran protagonista de la noche al conquistar el Balón de Oro Femenino 2026. La futbolista catalana reafirmó su hegemonía en el plano global sumando este premio a los dos galardones obtenidos consecutivamente en 2021 y 2022, consolidándose en el olimpo de las mejores jugadoras de todos los tiempos.

Gala del Balón de Oro 2026: todos los ganadores

Un cierre de ciclo perfecto antes de su partida a Inglaterra

La coronación de Alexia es el justo premio a una campaña dorada. Antes de concretar su traspaso al London City a comienzos de año, la talentosa mediocampista fue el pilar fundamental en la época dorada del Barcelona Femení, liderando al conjunto culé a alzar la UEFA Women’s Champions League y a conseguir el tricampeonato en los torneos locales.

Su capacidad para manejar los tiempos del partido, su visión de juego y su peso en momentos determinantes marcaron la diferencia en una votación donde compitió al más alto nivel con varias de sus excompañeras de equipo y las principales figuras del fútbol mundial.

La nómina completa de las 30 futbolistas nominadas al Balón de Oro 2026

La lista oficial entregada en conjunto por France Football y la UEFA reunió a las mejores exponentes de la disciplina a nivel internacional:

Alexia Putellas (España / Barcelona - London City) — Ganadora

Caroline Graham Hansen (Noruega / Barcelona)

Ewa Pajor (Polonia / Barcelona)

Patri Guijarro (España / Barcelona)

Clàudia Pina (España / Barcelona)

Cata Coll (España / Barcelona)

Esmee Brugts (Países Bajos / Barcelona)

Mapi León (España / Barcelona - London City)

Mariona Caldentey (España / Arsenal)

Alessia Russo (Inglaterra / Arsenal)

Khadija Shaw (Jamaica / Manchester City)

Alex Greenwood (Inglaterra / Manchester City)

Vivianne Miedema (Países Bajos / Manchester City)

Yui Hasegawa (Japón / Manchester City)

Kerstin Casparij (Países Bajos / Manchester City)

Melchie Dumornay (Haití / OL Lyonnais)

Wendie Renard (Francia / OL Lyonnais)

Selma Bacha (Francia / OL Lyonnais)

Caroline Weir (Escocia / Real Madrid - OL Lyonnais)

Pernille Harder (Dinamarca / Bayern Múnich)

Klara Bühl (Alemania / Bayern Múnich)

Momoko Tanikawa (Japón / Bayern Múnich)

Melvine Malard (Francia / Man. United - Chelsea)

Manaka Matsukubo (Japón / N. Carolina - Chelsea)

Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)

Temwa Chawinga (Malaui / Kansas City Current)

Lorena (Brasil / Kansas City Current)

Rose Lavelle (EE.UU. / Gotham FC)

Tessa Wullaert (Bélgica / Inter - Como)

Scarlett Camberos (México / Club América)

BP