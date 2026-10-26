Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: el delantero inglés se coronó como el mejor futbolista del mundo

La revista France Football celebró la 70° edición del Balón de Oro en una ceremonia sin precedentes. Por primera vez en sus siete décadas de historia, el evento abandonó París y trasladó su gala al London Palladium Theatre, en la capital británica. En su propia tierra, Harry Kane tocó el cielo con las manos al ser distinguido como el mejor jugador del planeta.

El estratega del gol inglés superó en la votación final a figuras de primer orden mundial como Kylian Mbappé y la joven estrella del Barcelona Lamine Yamal. Por su parte, el histórico astro argentino Lionel Messi completó la nómina entre los diez futbolistas más votados del ranking global.

Gala del Balón de Oro 2026: Todos los ganadores

Una campaña implacable: triple corona en Alemania y récord de goles

La obtención del trofeo dorado premia una de las producciones individuales más contundentes de los últimos años. Durante la temporada 2025/2026, el centrodelantero de 33 años fue la figura indiscutida del Bayern Múnich, liderando al conjunto bávaro a conseguir el triplete local con la conquista de la Bundesliga, la Pokal (Copa de Alemania) y la Supercopa de Alemania.

En el plano estadístico, las cifras de Kane resultaron sencillamente aplastantes:

Goles convertidos: 73 anotaciones a lo largo del curso, siendo el máximo artillero del planeta.

Títulos de club: Campeón de la Bundesliga, Pokal y Supercopa alemana.

Nivel de selección: Capitán y referente de Inglaterra, alcanzando las semifinales en la Copa del Mundo 2026.

Harry Kane, Balón de Oro 2026

El primer Balón de Oro en su trayectoria

Con esta coronación, Kane rompe la racha de participaciones sin el máximo galardón individual y suma el primer Balón de Oro a su vitrina personal. Su capacidad realizadora, sumada al peso decisivo en los títulos del Bayern Múnich y su protagonismo en la cita mundialista, terminaron de inclinar el voto del jurado internacional en esta histórica noche en la capital inglesa.

BP