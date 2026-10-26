Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: todos los premiados de la gala

Harry Kane y Alexia Putellas se consagraron como los grandes ganadores del Balón de Oro 2026 durante la 70° edición del histórico galardón entregado por France Football, que por primera vez en la historia celebró su gala en el Teatro London Palladium de Londres.

El delantero de 33 años obtuvo su primera distinción individual tras una temporada récord en la que anotó 73 goles —obteniendo además el Trofeo Gerd Müller—, alcanzó las semifinales del Mundial con Inglaterra y conquistó el triplete alemán con el Bayern Múnich, superando en la votación a Kylian Mbappé y Lamine Yamal. Por su parte, la mediocampista española Alexia Putellas conquistó su tercer Balón de Oro Femenino luego de liderar al Barcelona a ganar la Champions League y el tricampeonato local antes de su partida al fútbol inglés.

Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026: el delantero inglés se coronó como el mejor futbolista del mundo

La delegación de Argentina contó con presencia en el ranking general: Lionel Messi finalizó en la quinta posición tras su destacada actuación en el Mundial 2026, mientras que Lautaro Martínez ocupó el puesto 22 de la clasificación y Emiliano "Dibu" Martínez integró la nómina del Trofeo Yashin al mejor arquero, distinción que terminó en manos del español Unai Simón.

España y el Barcelona Femení fueron los grandes dominadores de la ceremonia. La selección española campeona del mundo celebró los triunfos de Lamine Yamal, galardonado por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, y de Luis de la Fuente como mejor entrenador masculino. En la rama femenina, el conjunto blaugrana arrasó al adjudicarse el premio a mejor equipo del año, junto a las distinciones individuales de Pere Romeu como mejor entrenador, Cata Coll en la portería y Vicky López en la categoría Sub 21. Asimismo, la mexicana Charlyn Corral hizo historia al recibir el Trofeo Gerd Müller Femenino como la máxima goleadora de la temporada.

HARRY KANE ES EL GANADOR DEL BALÓN DE ORO 2026

El delantero inglés se quedó con la distinción individual por primera vez en su carrera. Además de llegar a las semifinales del Mundial 2026 con su selección, lideró al Bayern Múnich en la conquista de la Bundesliga, la Pokal (Copa) y la Supercopa de Alemania. Fue el máximo goleador de la temporada con 73 conversiones.

ALEXIA PUTELLAS SE QUEDÓ CON EL BALÓN DE ORO FEMENINO 2026

La futbolista española se impuso en la pulseada por tercera vez en su carrera (2021 y 2022). Antes de marcharse del Barcelona a principios de año, conquistó la UEFA Women’s Champions League y el tricampeonato local. En 53 partidos, convirtió 26 goles y brindó 15 asistencias.

Harry Kane y Charlyn Corral, los máximos goleadores

El delantero inglés del Bayern Múnich se destacó con 73 conversiones. La mexicana, que se convirtió en la primera en la historia del país en recibir un premio en una gala del Balón de Oro, marcó 36 con Pachuca.

Unai Simón ganó el Trofeo Yashin como el mejor arquero del mundo

El arquero del Athletic Club y la Selección de España, le ganó a Dibu Martínez- que estaba entre los nominados- y se quedó con el prestigioso galardón en la gala del Balón de Oro.

Cata Coll se quedó con la distinción en la rama femenina

Cata Coll, portera del Barcelona Femení, fue galardonada como la Mejor Arquera del Año tras una campaña brillante a sus 25 años.

Luis de la Fuente ganó el premio a Mejor Entrenador

El DT que conquistó el segundo mundial en la historia de España se quedó con la distinción. Es la primera vez que el director técnico de 65 años se impone en el trofeo. Antes de vencer a la selección argentina en la final, logró la UEFA Nations League 2022/23 y la Eurocopa 2024.

Pere Romeu fue elegido como el Mejor Entrenador Femenino

El director técnico del Barcelona Femení logró el doblete en el plano local y conquistó la UEFA Women’s Champions League.

Lamine Yamal ganó el Trofeo Kopa Masculino (Mejor futbolista joven)

El atacante español del Barcelona se quedó nuevamente con el premio, al igual que en 2024 y 2025. El campeón del mundo también está entre los candidados a ganar el Balón de Oro. Andriy Shevchenko le entregó la distinción.

Vicky López ganó el Trofeo Kopa Femenino (Mejor futbolista joven)

La jugadora española del Barcelona, que también lo ganó en 2025, se impuso en la votaciones.

París Saint-Germain fue elegido como el Mejor Equipo Masculino

Tras conquistar la Ligue 1 en el plano local, el elenco francés dirigido por Luis Enrique consiguió el bicampeonato de la UEFA Champions League al vencer en la final al Arsenal de Inglaterra.

Barcelona fue elegido como el Mejor Equipo Femenino

El combinado español logró conquistar la Primera División, la Copa de la Reina y la UEFA Women’s Champions League.

Buyako Saka se quedó con el Premio Sócrates

El galardón reconoce a la labor social y ayuda humanitaria a nivel mundial. El atacante de Inglaterra y del Arsenal participa de manera activa de distintas iniciativas de ayuda comunitaria, principalmente con la organización benéfica BigShoe.

La previa de la gala del Balón de Oro

17:35 - Lamine Yamal llegó con un look extravagante y se cierra la alfombra roja, todos los protagonistas esperan por el inicio de la ceremonia.

Por qué Lionel Messi no viajó a la gala del Balón de Oro: los motivos de su ausencia

17:11 - Ousmane Dembélé pidió permiso en PSG y fue el único jugador que se perdió el partido ante Lyon. Mientras hay acción en la ligue 1, una de sus estrellas viajó a la gala en Londres.

17:02 - Harry Kane junto a Michael Olise llegaron a la Gala del Balón de Oro número 70.

16:56 - Kylian Mbappé llegó junto a sus compañeros del Real Madrid. Cucurella y Yan Diomandé fueron quienes dijeron presente.

16:34 - Ovación total en la alfombra roja al ver llegar a Ronaldo Nazario, ganador del galardón en 1997 y 2002. Alexia Putellas llegó detrás, ganadora de las ediciones 2021 y 2022.

16:01 - Por parte del Balón de oro Femenino, Yui Hasegawa cerró como la mejor rankeada fuera del top 10.

15:15 - Llegó la familia de Stanley Matthews y Luis de la Fuente, DT campeón del mundo.

14:58 - Rozando el top 10, aparecieron verdaderos candidatos. Así quedó la nomina desde el 14 hasta el 11: Vitinha, Achraf Hakimi, Pau Cubarsi y Jude Bellingham

14:48 - Ya un escalón más arriba, así quedaron desde el 19 hasta el 15: Joao Neves, Marc Cucurella, Vinicius Jr. Ferran Torres y Declan Rice

Lautaro Martínez finalizó en el puesto 22 del ranking

14:28 - 3 Defensores y un delantero cerraron el top 20, donde Lautaro Martínez dijo presente: Nuno Mendes, MARTÍNEZ, Gabriel y Willian Pacho

14:12 - Con un empate en la posición 29, hasta la 24, estas son las posiciones de los colistas del Ranking del Balón de Oro 2026: Sadio Mané y Willam Saliba, Julián Quiñones, Bruno Fernandes, Dayot Upamecano, Marquinhios y Luis Diaz

Balón de Oro

El cambio de locación responde al homenaje de la organización para Stanley Matthews, futbolista inglés que ganó el primer Balón de Oro de la historia en 1956. Siete décadas después otro británico, Harry Kane, se presenta como gran candidato a quedarse con el premio principal.

BP