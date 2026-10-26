El grito que se escuchó en Pampa y Miñones tuvo algo de desahogo y mucho de historia. Excursionistas goleó 4-0 a Sportivo Italiano, se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y consiguió el ascenso a la Primera Nacional, donde volverá a competir en 2027 después de 54 años.

Para entender el presente del club hay que mirar algunos años hacia atrás. Excursio pasó largos períodos entre frustraciones deportivas y dificultades económicas e institucionales. En 2016 consiguió el campeonato de la Primera C y subió a la B Metropolitana, aunque no logró sostenerse en esa categoría. En 2023 volvió a consagrarse en la C y, esta vez, inició un camino que terminó con dos ascensos en tres años.

En ese recorrido aparece Javier Méndez Cartier, aunque la historia del club no se explica solamente a partir de su presidente. Hincha del Verde desde los 12 años, se acercó a la dirigencia para colaborar con la institución y en 2014 ingresó a la Comisión Directiva como vocal suplente, con apenas 22 años. En 2017, después de una serie de renuncias que dejó a la conducción en una situación delicada, asumió la presidencia. Se convirtió así en uno de los dirigentes más jóvenes del fútbol argentino.

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Su gestión tuvo entre sus principales desafíos la normalización administrativa y la recuperación de la vida institucional. En una entrevista publicada por Clarín en 2018, contó que no encontraban los libros de actas, de socios ni de la Comisión Directiva y que debieron iniciar trámites ante la Inspección General de Justicia para reconstruir esa documentación. También impulsó la recuperación de espacios del club para actividades sociales y culturales.

La participación de los socios tuvo un capítulo importante en febrero de 2023. Después de casi 20 años sin elecciones, más de 400 socios participaron de la votación y la lista encabezada por Méndez Cartier obtuvo el 72% de los votos. La continuidad de la conducción coincidió con una etapa de crecimiento deportivo, pero el proceso también tuvo otros nombres propios: Javier Sayegh fue parte de la reconstrucción anterior, mientras que los planteles campeones y sus entrenadores aportaron los resultados que terminaron de cambiar el rumbo futbolístico.

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La identidad de Excursionistas, sin embargo, no se mide solamente en títulos. Fundado en 1910, el club forma parte de la vida cotidiana del Bajo Belgrano desde hace más de un siglo. Su sede y su cancha, en la manzana delimitada por La Pampa, Miñones, José Hernández y Migueletes, son una referencia para una zona cuya fisonomía cambió con el paso de las décadas. En un barrio transformado por el desarrollo inmobiliario y los cambios urbanos, el Verde conserva una historia ligada a sus raíces populares.

Esa pertenencia también se refleja en sus hinchas, entre los que hay nombres conocidos fuera del mundo del ascenso. Rodrigo de la Serna, actor reconocido por Okupas y La casa de papel, creció en las inmediaciones de la cancha y manifestó en distintas oportunidades su fanatismo por el club. También se identifican con Excursionistas el exfutbolista Javier Saviola, el escritor y periodista británico John Carlin y Federico Higuaín, exjugador e integrante de una familia muy vinculada al fútbol argentino. René Houseman, campeón del mundo en 1978, es otra figura inseparable de la identidad del Verde: aunque su paso por el equipo fue breve, su relación con el club y el barrio lo convirtió en un símbolo.

Excursionistas es, ante todo, un club de ascenso: de tribuna cercana, pertenencia barrial y una hinchada que aprendió a convivir con más frustraciones que festejos. Por eso, la vuelta a la segunda categoría después de más de medio siglo tiene un valor especial para quienes acompañaron al equipo durante los años difíciles. Y en un fútbol tan manchado, un joven apasionado agarró las riendas del club de sus amores e hizo historia con un logro que el club no conseguí hace más de medio siglo.