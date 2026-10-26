Luis de la Fuente fue elegido el Mejor Entrenador del Año en la gala del Balón de Oro

En una nueva gala del Balón de Oro, Luis de la Fuente fue galardonado con el premio al Mejor Entrenador de Fútbol Masculino de la Temporada. A sus 65 años, el director técnico riojano alzó esta distinción por primera vez en su carrera, coronando un ciclo brillante al frente del seleccionado español.

Gala del Balón de Oro: todos los ganadores

El gran argumento que inclinó la balanza a su favor fue la gesta alcanzada a mediados de año: lideró a España hacia la conquista de su segunda Copa del Mundo en la historia, desplegando un nivel futbolístico superlativo y consolidando un proceso de renovación generacional que ya quedó marcado en los libros del fútbol internacional.

De la Fuente se impuso en una terna de altísima exigencia compuesta por entrenadores de renombre que destacaron tanto en certámenes de selecciones como en las principales ligas de Europa. Los estrategas candidatos al Trofeo Johan Cruyff Masculino fueron: Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Múnich) y Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Pere Romeu se llevó el galardón en la categoría femenina

El dominio del fútbol español en la ceremonia se extendió también al banquillo del fútbol femenino. Pere Romeu, director técnico del Barcelona Femení, fue premiado con el Trofeo Johan Cruyff a la Entrenadora/or del Año.

El estratega del conjunto blaugrana completó una campaña memorable tras conquistar el doblete en las competencias locales y alzar el título continental en la UEFA Women’s Champions League.

En la votación final, Romeu superó a una destacada nómina de entrenadores del plano internacional: Jonatan Giráldez (OL Lyonnes), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Selección de Japón) y Elena Sadiku (Celtic / BK Häcken).

BP