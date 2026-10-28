El polémico premio “B.O.A.T” fue para Cristiano Ronaldo, quien se impuso en una votación que la revista France Football abrió para que el público elija el “Balón de Oro de todos los tiempos” entre aquellos futbolistas que ganaron el galardón al menos dos veces.

Lionel Messi, sin BOAT pero con ocho Balones de Oro

Cristiano Ronaldo lideró la votación con su Balón de Oro 2008, que ganó por su año en Manchester United, mientras que Lionel Messi finalizó segundo con su Balón de Oro 2012. El Bicho y la Pulga se repartieron los primeros 12 lugares, y el más votado por fuera del histórico binomio fue Ronaldo Nazario con su Balón de Oro 1997.

Así fue la polémica votación del BOAT

La votación fue abierta al público pero no gratuita, ya que cada voto digital podía realizarse a cambio del pago de un euro. France Football no oficializó la cantidad de votos emitidos, ni la diferencia por la que ganó Cristiano, pero sí anunció que 5.009 personas votaron más de una vez.

Posiciones de la votación BOAT

Incluso hubo 44 usuarios que emitieron entre 10 y 26 votos, según relevó la organización. El premio BOAT había generado polémica en redes por no considerarse una medida válida para elegir al “mejor jugador de todos los tiempos”. Ante las críticas, France Football aclaró que la distinción es “simbólica” y que no habrá un trofeo físico para el ganador.

Incluso el resultado no fue revelado durante la gala del Balón de Oro en Londres, el pasado lunes, sino que se hizo este miércoles 28 de octubre y directamente en la página web habilitada para el voto.

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Los diez futbolistas nominados al BOAT fueron seleccionados bajo el criterio estricto de tener que haber recibido al menos dos veces un Balón de Oro. Cristiano Ronaldo, 5 veces galardonado, se impuso sobre los ocho trofeos que recolectó Lionel Messi.

BOAT para algunos, GOAT para otros.