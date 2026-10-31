Lisandro Martínez dejó con diez a un Manchester United que coquetea con el descenso

El presente del Manchester United se transformó en un sufrimiento constante. En su visita al Chelsea por una nueva jornada de la Premier League, los Red Devils volvieron a dar una muestra de extrema fragilidad colectiva e individual, perdiendo 2-0 en un partido donde se terminó de derrumbar por completo tras la insólita expulsión del defensor argentino Lisandro Martínez.

Esta nueva caída no hace más que estirar una racha nefasta: el United encadenó su tercera derrota consecutiva y atraviesa un presente absolutamente pésimo.

La jugada fatídica y la roja al Licha

El encuentro se le venía cuesta arriba a la visita, que ya caía por la mínima tras el tanto de Morgan Rogers a los 50 minutos. Sin embargo, la estocada definitiva a las aspiraciones del United llegó en cuestión de minutos debido a la desesperación y la falta tonta del Licha.

A los 59 minutos de juego, Lisandro Martínez vio la primera tarjeta amarilla tras cometer una infracción sobre Rogers en la banda derecha. Lejos de calmarse las aguas, un tiro de esquina posterior a los 60' desató el caos absoluto dentro del área defendida por el United.

En medio del tumulto, Martínez se olvidó por completo de disputar la pelota y midió de manera desmedida a Wesley Fofana, a quien terminó empujando dentro de su propia área.

El árbitro principal detuvo inmediatamente las acciones y acudió al VAR para revisar la jugada. Tras la revisión, el juez decretó penal favorable para el conjunto londinense y, para coronar la pesadilla de la visita, le mostró la segunda tarjeta amarilla al argentino, expulsándolo por doble amonestación y dejando a su equipo con diez futbolistas.

Inmediatamente después, Cole Palmer transformó la pena máxima en el 2-0 que sentenció el encuentro unos minutos más tarde, dándole un triunfo fundamental al Chelsea.

Un panorama insostenible en Manchester

La expulsión del defensor argentino expuso una vez más los recurrentes desajustes emocionales y tácticos que padece el equipo en este tramo de la temporada. Con la inferioridad numérica en cancha, el Manchester United bajó los brazos y se encaminó sin oposición hacia una nueva derrota.

Con tan solo 7 puntos sumados al cabo de 9 partidos disputados, el gigante inglés se encuentra 16° en la tabla de posiciones, completamente hundido en el fondo y al borde de la zona de descenso, una pesadilla que incomoda y alarma a todo Old Trafford.

La continuidad de un proyecto sin respuestas futbolísticas pone contra las cuerdas a todo el plantel, que deberá reaccionar de manera inmediata para evitar que esta temporada se convierta en una de las mayores catástrofes de la institución en la Premier League.

FMZ