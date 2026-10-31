Conmebol confirmó el horario para la final de la Copa Sudamericana

La expectativa de cara al duelo continental va en aumento y la Conmebol oficializó un detalle clave. La final de la Copa Sudamericana que protagonizarán Boca y Atlético Mineiro ya tiene horario confirmado.

Boca vs Atlético Mineiro

Según trascendió en las últimas horas, el partido decisivo de la Gran Conquista estaba previsto para las 19:00 horas, pero las autoridades del ente rector sudamericano decidieron atrasar el partido.

El máximo organismo del fútbol sudamericano resolvió retrasar el horario del encuentro 30 minutos, por lo que la pelota comenzará a rodar a partir de las 19:30 horas argentinas.

El motivo detrás de la modificación

La decisión de postergar el comienzo del encuentro responde directamente a factores climáticos. Las autoridades tomaron en cuenta las sofocantes temperaturas y la intensa radiación solar que suelen registrarse en ese horario en Barranquilla, la ciudad colombiana que será sede de la final.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Aunque el corrimiento temporal no representa una diferencia radical, la medida fue recibida de manera positiva tanto por los cuerpos técnicos como por los planteles, ya que permitirá un respiro frente a las exigencias físicas del juego.

Del mismo modo, beneficiará a los miles de fanáticos que colmarán las tribunas del recinto, reduciendo el tiempo de exposición directa al agobiante sol caribeño antes y durante el desarrollo de la final.

FMZ