River le ganó 2-1 a Flamengo y avanzó a las semifinales de la Messi Cup 2026

River sigue firme en la Messi Cup. El equipo Sub 16 del Millonario venció 2-1 a Flamengo por los cuartos de final y se clasificó a las semifinales del certamen internacional que se disputa en las instalaciones del Inter Miami. El conjunto brasileño se puso en ventaja en el comienzo, pero los juveniles riverplatenses reaccionaron y consiguieron una victoria clave.

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El partido comenzó cuesta arriba para River, ya que Flamengo rompió el cero a los cuatro minutos por intermedio de Silva. Sin embargo, el equipo dirigido por Martín Pellegrino encontró la igualdad a los 17 minutos de la primera parte: Mateo Amarilla filtró una gran pelota y Bautista Burgueño definió con potencia para establecer el 1-1.

En el complemento, el Millonario salió decidido a buscar el triunfo y consiguió dar vuelta el resultado a los 11 minutos. Después de una buena combinación entre Heraldo Fiorotto y Jorge Sosa, el delantero apareció por el centro del área para definir y marcar el 2-1 definitivo.

El Millonario, en la edición pasada, eliminó al Barca en semis y al Aleti en la final

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La Messi Cup reúne a 16 equipos juveniles de distintos países y se desarrolla del 25 de octubre al 1 de noviembre en Miami. Organizado por Lionel Messi, el campeonato busca reunir a algunas de las principales canteras del fútbol internacional. Los encuentros se disputan en las instalaciones del Inter Miami y pueden seguirse a través de las plataformas que transmiten el certamen.

Cabe destacar que es un torneo completamente amistoso, pero enfrenta a las instituciones más prestigiosas del mundo. Los partidos son de 60 minutos y solo pueden participar menos de 16 años. Tras la fase de grupos, Boca y River se encuentran jugando la Copa de Oro, ya que ambos quedaron entre los dos mejores de sus zonas, pero los terceros y cuartos, como fue el caso de Newell´s, se encuentran disputando la Copa de Plata.

Ahora River jugará las semifinales el sábado 31 de octubre y espera por el ganador del cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid. La Lepra, por su parte, se logró imponer ante Independiente del Valle, mientras que el Xeneize deberá medirse ante el Ajax por cuartos.

LT