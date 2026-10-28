Marcos Llorente apuntó contra el ministro de Transportes tras el accidente de tren en España: quiénes lo respaldaron

El grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo generó repercusiones en distintos ámbitos de España y también llegó al mundo del fútbol. Marcos Llorente, volante del Atlético de Madrid y campeón del mundo con la selección española, publicó un duro mensaje contra Óscar Puente, ministro de Transportes, en el que cuestionó su actividad en redes sociales y reclamó responsabilidad ante la tragedia. La publicación fue compartida por Dani Carvajal y Thibaut Courtois.

Posteo de Marcos Llorente

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“Querido Óscar Puente, ¿no va siendo hora de que dejes de lado Twitter y te centres en el trabajo por el que te pagamos?”, comenzó el futbolista en su mensaje. Luego, sostuvo que, cuando hay vidas humanas en juego, un ministro debe actuar con “responsabilidad, seriedad, seguridad y respeto”.

Llorente también cuestionó a los dirigentes políticos que, según su visión, priorizan las discusiones en las redes sociales por encima de las obligaciones de sus cargos. “Estamos hartos de políticos que parecen más preocupados por ganar discusiones en redes sociales como si fueran niños de 13 años que por responder a la altura de las responsabilidades que tienen”, escribió.

El tramo más contundente estuvo dirigido directamente a la gestión del funcionario: “Twitter no es tu trabajo. Tu trabajo es el transporte público, la seguridad y rendir cuentas cuando las cosas fallan. Hasta ahora en eso has sido un puto desastre, pero como siempre le echarás la culpa a otro. Que el circo no pare”, concluyó.

Dani Carvajal, histórico capitán del Real Madrid, apoyó a su colega

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Dani Carvajal y Thibaut Courtois fueron los dos futbolistas que amplificaron públicamente el mensaje. El defensor del Getafe compartió la publicación de Llorente, mientras que el arquero del Real Madrid también la difundió en sus redes sociales. En el caso de Courtois, además, su agencia de representación publicó un comunicado de condolencias para las familias de las víctimas y de apoyo a los heridos y a los equipos de emergencia.

El accidente se produjo tras la colisión de dos trenes en la provincia de Toledo y provocó numerosas víctimas y heridos. Mientras avanzaban las tareas de emergencia y las investigaciones para determinar las causas, la tragedia generó conmoción en todo el país. La Real Federación Española de Fútbol también anunció la suspensión de los partidos de la Copa del Rey previstos para este miércoles, como muestra de respeto y solidaridad con los afectados.

LT