"Jugué con un par de pastillas e infiltrado": la confesión del Cuti Romero sobre la final del Mundial

A más de tres meses de la final del Mundial 2026 en la que la Selección argentina cayó por 1-0 frente a España en tiempo suplementario, los vestigios de aquel cruce decisivo siguen generando repercusiones. Mientras el debate futbolístico continúa vivo entre los hinchas, los propios protagonistas de la Albiceleste comienzan a sacar a la luz los detalles inéditos del desgaste extremo con el que el equipo de Lionel Scaloni llegó al partido por el título.

En este marco, Cristian Romero brindó un testimonio revelador sobre las condiciones en las que debió saltar al campo de juego. El defensor central, que tuvo que ser reemplazado durante la etapa complementaria ante el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, detalló la severa lesión que arrastraba desde el cruce de semifinales y las maniobras médicas a las que recurrió para no perderse el encuentro.

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Lesión, infiltración y bronca: la confesión del zaguero central

En diálogo con el programa Los Edul, el cordobés explicó la gravedad de la dolencia que afectó su puesta a punto en la antesala del choque en Estados Unidos. “Después de Inglaterra tuve un problema en el tendón de Aquiles que hasta el día de hoy lo tengo. No pude entrenar en casi ninguno de los días previos a la final. Llegué con lo justo”, ventiló Romero.

A pesar del dolor y la falta de ritmo en las prácticas previas, la exigencia del escenario lo llevó a forzar su físico al máximo, decisión que terminó pagando cara en el complemento. “Jugué como jugué, con un par de pastillas e infiltrado. No me dio más el cuerpo para el segundo tiempo”, confesó el Cuti respecto a la exigencia física a la que se sometió.

El marcador central no ocultó la impotencia que le generó afrontar el compromiso más importante de su carrera en un estado mermado, aunque ratificó su deseo innegociable de estar en la cancha. “Ya te da bronca entrar a jugar condicionado en un partido como lo es una final del mundo. Te da un poco de bronca, pero uno siempre quiere estar. Dentro de todo me sentía para jugar y quise estar”, agregó sobre la determinación de vestir la camiseta argentina en la gran cita.

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Más allá de su cuadro personal, el zaguero aprovechó la entrevista para salir al cruce de las especulaciones que circularon en el entorno digital tras la derrota y respaldó el mérito del seleccionado rival. “En la final no pasó nada. Las redes sociales hacen que uno suba una boludez y se haga viral. España hizo bien las cosas”, sostuvo con contundencia para desactivar los rumores de pasillo.

Asimismo, Romero puso en contexto las dificultades colectivas que atravesó el plantel en el tramo decisivo de la competencia, revelando que la lista de futbolistas tocados era extensa “Nos costó desde lo físico todo el Mundial. Varios llegamos con lo justo, como yo”, reconoció el defensor.

Para dimensionar el desgaste de la delegación, enumeró los problemas de sus compañeros de saga y mediocampo, señalando la fisura en las costillas que sufrió Leandro Paredes y los inconvenientes musculares que acarrearon Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico durante el torneo. “Dimos hasta lo último que teníamos”, resumió el marcador central, dejando en claro que, más allá del resultado en el suplementario, el grupo entregó el resto físico en el terreno de juego.

BP