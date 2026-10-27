La 10 de la Selección tiene candidato: Cuti Romero eligió al sucesor de Messi

El retiro de Lionel Messi del seleccionado argentino abrió un debate tan inevitable como simbólico: quién asumirá la responsabilidad de llevar en la espalda la camiseta número 10 de la Albiceleste. En medio de la incertidumbre sobre la futura designación, Cristian "Cuti" Romero, flamante capitán del combinado nacional y pilar defensivo del Atlético de Madrid, tomó la palabra y eligió a su candidato predilecto.

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Durante un reportaje concedido al canal de YouTube de Los Edul, el marcador central cordobés sorprendió al señalar a su compañero de equipo en el conjunto colchonero, Julián Álvarez, como el heredero natural del dorsal más emblemático del fútbol mundial.

Si bien el ex-Belgrano reconoció que su deseo primario era retirar el número en homenaje a la trayectoria del astro rosarino, admitió que los reglamentos impiden concretar una medida de esa magnitud en las competencias oficiales. "Yo la verdad que le haría un costado, le pondría ahí un mural en AFA y listo, para que ninguno tenga esa responsabilidad, pero eso no se puede hacer, así que no sé, yo se la daría a Juli. Después cada uno tiene el suyo", sostuvo el zaguero campeón del mundo al ser consultado sobre el tema.

Julián Álvarez junto a Lionel Messi en la Selección Argentina

Las razones de la elección: humildad y perfil bajo

Al momento de fundamentar por qué la "Araña" cuenta con el crédito suficiente para lucir la 10 en la espalda, Romero puso el foco tanto en el potencial futbolístico del delantero cordobés como en sus valores fuera del campo de juego. "Lo veo con ese perfil de humildad, de familiero, de buen chico, las condiciones las tiene, creo que es él", argumentó el capitán argentino. Y añadió para ratificar su postura: "Tenemos muchos jugadores muy importantes en la Selección, digo Julián porque le veo todas esas cosas que son importantes para llevar la 10".

La postura de Julián Álvarez ante el ofrecimiento

Pese al respaldo público de la referente voz del vestuario y a las charlas privadas que mantuvieron sobre el tema, Cuti dejó entrever que el exdelantero de River Plate prefiere mantener la cautela respecto al cambio de dorsal. "Yo creo que sí (a Julián le gustaría usarla), se lo dije muchas veces, pero él quiere seguir con la suya", concluyó el zaguero del Atlético de Madrid, dejando abierta la expectativa sobre el futuro de una de las camisetas más pesadas en la historia del deporte mundial.

BP