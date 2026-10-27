Luego de liderar a la Selección Argentina hasta la final del Mundial 2026, Lionel Messi no logró meterse en el podio final del Balón de Oro, distinción que quedó en manos del goleador británico Harry Kane. La estrella del Inter Miami finalizó en la quinta posición de la votación, ubicándose por detrás del propio Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Rodri.

Messi y sus ocho Balones de Oro

Esta ubicación representa un hecho sumamente infrecuente en la trayectoria del rosarino: exceptuando las ediciones en las que no figuró entre los nominados (2022, 2023 y 2025), es apenas la tercera vez en su carrera que queda fuera de los tres mejores futbolistas del planeta. La primera ocurrió en 2006, cuando un joven Messi de 19 años se posicionó 20° en la gala que consagró a Fabio Cannavaro; la segunda tuvo lugar en 2018, al finalizar quinto tras el triunfo de Luka Modrić; y ahora, en 2026, repite ese mismo quinto lugar.

Qué hizo Lionel Messi durante la gala del Balón de Oro

El rosarino no viajó a la ceremonia en Londres, recordando que el pasado viernes estuvo en España para los Premios Princesa de Asturias y regresó a Estados Unidos para jugar con Inter Miami. Durante el momento de la gala Lionel Messi estuvo junto a familiares y amigos observando la Messi Cup, torneo juvenil que apadrina.

Las cámaras lo captaron en un momento viral, donde el viento le jugó una mala pasada.

Los números de Messi en el año: vigencia inoxidable a los 39 años

A pesar de no haber alzado su novena estatuilla dorada, las estadísticas de la Pulga a sus 39 años continúan siendo extraordinarias tanto a nivel de clubes como en el plano internacional. En lo que va de la campaña con el Inter Miami, el atacante registra una marca de 27 goles y 13 asistencias en 31 presentaciones.

Lionel Messi en la Selección Argentina

Por su parte, su despedida con la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial dejó una producción superlativa de 8 goles y 4 asistencias en apenas 4 partidos, siendo la gran figura del equipo subcampeón del mundo. Durante el certamen, Messi mantuvo una vibrante contienda mano a mano con Kylian Mbappé por el liderato de goleo histórico de los Mundiales. El atacante francés terminó imponiéndose con 10 tantos en la cita y un acumulado de 22, mientras que el capitán argentino cerró su glorioso ciclo albiceleste con 21 conquistas en la historia del torneo.

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El ranking definitivo con los diez futbolistas más votados por el jurado internacional de France Football quedó estructurado de la siguiente manera:

Harry Kane (Bayern Múnich / Inglaterra) — Ganador Kylian Mbappé (Real Madrid / Francia) Lamine Yamal (Barcelona / España) Rodri (Barcelona / España) Lionel Messi (Inter Miami / Argentina) Khvicha Kvaratskhelia (PSG / Georgia) Ousmane Dembélé (PSG / Francia) Erling Haaland (Manchester City / Noruega) Michael Olise (Bayern Múnich / Francia) Fabián Ruiz (PSG / España)

BP