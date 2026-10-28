"Mucha fuerza": El mensaje de la AFA para Lionel Scaloni tras la muerte de su madre

La lamentable pérdida de Eulalia Marzetti sacudió este martes por la noche al entorno del seleccionado nacional. Tras una prolongada batalla contra un complejo cuadro de salud, la madre de Lionel Scaloni falleció a los 74 años en su vivienda de Pujato, la pequeña localidad santafesina donde residía junto a su esposo, Ángel.

Frente a la triste noticia, la Asociación del Fútbol Argentino se pronunció de inmediato a través de sus plataformas oficiales para expresar sus condolencias al director técnico y enviarle una manifestación pública de afecto en nombre de todo el deporte nacional.

Falleció Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

Las condolencias de la AFA y Claudio Tapia para Scaloni

A través de sus redes institucionales, la casa de la calle Viamonte publicó un mensaje de apoyo firmado por sus máximas autoridades, poniéndose a disposición del DT campeón del mundo en estas horas aciagas.

“La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!“, expresaron en el texto difundido.

Mientras tanto, el entorno de la familia confirmó que el último adiós a Eulalia se llevará a cabo bajo estricta reserva, en una ceremonia de carácter privado y de absoluta intimidad para los allegados más cercanos.

El estado de salud de la madre del DT había tenido un punto de inflexión muy delicado a mediados de 2021, cuando sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que obligó a una internación de urgencia y a una larga etapa de recuperación física.

Lionel Scaloni junto a su familia

Aquel difícil episodio médico coincidió con los días previos al inicio de la Copa América en Brasil, certamen en el cual la Selección rompió la racha de 28 años sin títulos oficiales. A lo largo de todo ese ciclo y de las posteriores consagraciones continentales y mundiales, la fortaleza de Eulalia y la preocupación por su estado de salud marcaron de cerca la intimidad del entrenador albiceleste.

BP