Falleció Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni

En la noche del martes, se confirmó el fallecimiento de Eulalia Marzetti, madre de Lionel Scaloni, a los 74 años. La mujer, que desde hacía un tiempo atravesaba un delicado cuadro de salud, murió en la vivienda que compartía junto a su esposo, Ángel, en su histórica residencia de Pujato, el refugio en el mundo del entrenador campeón del mundo.

Según informaron fuentes familiares a los medios, las exequias se llevarán a cabo en la más estricta intimidad, reservadas exclusivamente para el círculo más cercano de la familia. Hasta el momento trascendió la incertidumbre respecto a si el DT se encontraba en el país o si ya había retornado a Mallorca, España, donde reside habitualmente cuando sus compromisos con la Albiceleste se lo permiten.

Lionel Scaloni junto a su familia

La historia de Eulalia: pilar familiar y su rol en la comunidad

Conocida y respetada por toda la comunidad santafesina, Eulalia dividió su vida entre el calor de su hogar, la crianza de sus tres hijos —Lionel, Mauro y Corina, propietaria de un conocido emprendimiento gastronómico en Funes— y su labor institucional como jueza de paz de la Municipalidad.

Desde su casa en Pujato, disfrutaba cada regreso del "Gringo" cada vez que las ventanas de la Selección le otorgaban un respiro del trajín internacional. Sin embargo, los últimos años estuvieron marcados por la preocupación constante en torno a su estado de salud, una situación que el propio entrenador supo reflejar públicamente en momentos de máxima tensión emocional.

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El crudo recuerdo de Scaloni sobre la salud de su madre

La vulnerabilidad familiar expuesta por el técnico quedó grabada en la memoria de los hinchas el 15 de octubre de 2021. En aquella oportunidad, tras una victoria por la mínima ante Perú en el estadio Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas, Scaloni abrió su corazón en conferencia de prensa y dejó una frase que conmovió a todos al referirse al delicado cuadro de su madre.

“No estoy para pensar en el Mundial”, había confesado a corazón abierto el DT, visibilizando el tormento personal que atravesaba por entonces debido a la enfermedad de Eulalia, un sostén fundamental en su vida y en la de sus hermanos.

Hoy, la partida de su madre sacude nuevamente la intimidad del conductor de la Scaloneta, generando una inmediata ola de condolencias y muestras de apoyo por parte de todo el ambiente del fútbol argentino.

BP