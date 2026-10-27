El choque entre Franco Colapinto y Arvid Lindblad en el Gran Premio de Estados Unidos sigue levantando temperatura. El piloto británico de Racing Bulls apuntó directamente contra la estrategia de Alpine al hablar sobre el cruce en la curva uno del Circuito de las Américas que forzó el abandono del argentino.

Franco Colapinto en Estados Unidos

Lindblad aseguró que “fue todo caótico” y que tras su parada en boxes “había entrado en la ventana para hacerle un undercut a Pierre, obviamente en Alpine eran conscientes de eso, así que le dijeron a Franco que me retuviera”.

“Ya había hecho la maniobra y estaba decidido a adelantar también a Pierre. Pero él intentó mantener la trompa del coche ahí e hizo un trompo”, señaló Lindblad sobre la acción de Colapinto que, según su relato y tras perder la posición con el británico, terminó generando el choque.

Franco Colapinto mira hacia adelante

Sobre el choque, Franco Colapinto aseguró, en declaraciones post carrera, haber quedado atrapado entre los coches de Gasly y Lindblad: “Pierre estaba saliendo de boxes y yo estaba intentando mantener a Arvid detrás para que Pierre pudiera quedar adelante. Estábamos los tres a la par y me hicieron sándwich, así que el coche quedó muy dañado”.

Franco Colapinto

De cara al Gran Premio de México, Colapinto anticipó estar “completamente enfocado en tener un fin de semana más positivo. La altitud será un desafío y tendremos que adaptar el coche a esas condiciones para ser lo más competitivos posible”.

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“Tengo muchas ganas de volver a la pista el viernes por la tarde y empezar un buen fin de semana para el equipo”, aseguró Franco, quien cederá su asiento a Gabriele Mini para la primera práctica libre del gran premio que se disputará entre el 30 de octubre y 1 de noviembre.