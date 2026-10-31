Luego de que la acción del Gran Premio de México haya comenzado, este sábado la actividad de la Fórmula 1 inicia con las terceras y últimas prácticas libres del fin de semana.

Desde el desafiante Autódromo Hermanos Rodríguez , Franco Colapinto y el resto de pilotos tendrán la última oportunidad de probar sus respectivos monoplazas antes de la esperada clasificación.

La qualy será lo más interesante del sábado, ya que determinará el lugar de partida de cara a la carrera final del domingo. No obstante, primero se deben disputar los 60 minutos de ensayos libres.

Franco Colapinto a bordo su A526 de Alpine

A qué hora es y por dónde ver las Prácticas Libres de la Fórmula 1

Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 14:30 horas argentinas. Luego, a partir de las 18:00 horas, se llevará a cabo la flamante clasificación para la carrera del domingo.

Al igual que todas las sesiones, esta última práctica se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

Cómo le fue a Colapinto el viernes

El viernes, Franco Colapinto disputó la FP2, en lo que fue su primera sesión del fin de semana, y cerró la jornada en el 16°.

Cabe destacar que el piloto argentino no salió a pista en la primera sesión de entrenamientos. El pilarense le cedió su asiento Gabriel Mini, uno de los diez rookies que tuvo acción en la primera tanda.

FMZ