GP de México: Charles Leclerc dominó la primera práctica en una sesión con diez rookies y sin Franco Colapinto

La actividad oficial del Gran Premio de México se puso en marcha este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez con una primera tanda de entrenamientos libres que tuvo un condimento especial y masivo: la presencia obligatoria de diez pilotos rookies (novatos) en reemplazo de los titulares.

En este escenario de prueba y rotación, Charles Leclerc marcó el pulso de la sesión al volante de su Ferrari. El piloto monegasco estableció un registro de 1:18.128 para adueñarse de lo más alto del clasificador en una práctica marcada por las interrupciones y el trabajo de adaptación de los jóvenes valores.

Detrás del monegasco se ubicaron las Flechas Plateadas. La gran sorpresa la dio Frederik Vesti, piloto danés que saltó a la pista en reemplazo de George Russell y se metió en los puestos de vanguardia al finalizar tercero, justo por detrás de Andrea Kimi Antonelli, quien cerró segundo a bordo del otro Mercedes.

Por su parte, el francés Pierre Gasly cumplió una sólida labor con el monoplaza titular de Alpine para escalar hasta el sexto puesto del clasificador general, rodando con buenos parciales y acumulando información valiosa.

La ausencia de Colapinto y el debut de Mini

Los fanáticos argentinos vivieron una práctica atípica, ya que Franco Colapinto no participó de esta primera tanda debido a la cesión reglamentaria de su monoplaza. En su lugar, el italiano Gabriele Mini se subió al auto para sumar kilómetros y experiencia en el circuito mexicano.

Gabriele Mini, el italiano que tomó el lugar de Franco Colapinto en la FP1

Mini cumplió una progresiva adaptación al coche: tras sus primeras apariciones con neumáticos duros y registrar una mejor vuelta que lo ubicó en las tandas intermedias, el italiano cerró su participación en el 14° lugar de la tabla de tiempos, completando el programa de trabajo diagramado por el equipo sin mayores inconvenientes.

La actividad continuará en el trazado mexicano con la segunda sesión de entrenamientos libres, donde los titulares recuperarán sus respectivos monoplazas para terminar de pulir la puesta a punto de cara a la clasificación y la carrera.

FMZ