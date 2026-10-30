Franco Colapinto volvió a pista y terminó 16° en las segundas prácticas del GP de México

El Gran Premio de México 2026 comenzó con el viernes de prácticas libres en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México. Franco Colapinto, tras ceder su monoplaza, disputó la FP2 y terminó cerrando su día en el 16° lugar.

Cabe destacar que el piloto argentino no salió a pista en la primera sesión de entrenamientos. El pilarense le cedió su asiento Gabriel Mini, uno de los diez rookies que tuvo acción en la primera tanda.

Por su parte, al igual que en la primera tanda, el monegasco Charles Leclerc volvió a ser el más rápido en el circuito mexicano. Detrás de él finalizaron Lando Norris, con su McLaren, y George Russell, al volante de su Mercedes.

Franco Colapinto en el GP México

Como no tuvo participación en la primera tanda de entrenamientos, el primero en salir a pista fue el propio argentino. Detrás de él lo hizo su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly. Apenas se encendió el semáforo verde, también salieron los monoplazas de Haas, Racing Bulls y Cadillac.

Con neumáticos medios, el argentino completó su primera vuelta rápida con un registro bastante elevado: 1:23.521.

Transcurridos los primeros 15 minutos, Charles Leclerc lideraba la sesión con un gran registro de 1:18.257. No obstante, la actividad se vio interrumpida por una bandera roja: Liam Lawson protagonizó un toque con Max Verstappen y ambos dejaron restos de sus monoplazas esparcidos por el circuito, lo que obligó a detener la tanda para limpiar la pista.

Sobre la media hora de sesión, Colapinto ingresó en boxes y cambió de neumáticos: le sacaron los medios y le pusieron los blandos, con los cuales intentó mejorar sus parciales. No obstante, cuando intentaba mejorar su registro, Lewis Hamilton sufrió un problema técnico en su Ferrari que obligó a activar el Virtual Safety Car, lo que hizo que todos los pilotos redujeran la velocidad.

Cuando restaba poco más de un cuarto de hora para el final de la sesión, Leclerc se afianzaba en el primer puesto con un excelente registro de 1:17.287. Por su parte, el argentino logró mejorar sus tiempos con los neumáticos blandos, aunque se mantenía a más de un segundo del líder, en la 16° posición.

Finalmente, el argentino cerró 16° su viernes de prácticas en el GP de México, a poco más de un segundo del líder Leclerc con su Ferrari.

Horarios GP de México 2026 para Argentina

Sábado 31 de octubre

FP3 14:30

Qualy 19:00

Domingo 1° de noviembre

Carrera 17:00

NZ / FMZ