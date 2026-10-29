Fórmula 1: Diez rookies coparán la FP1 del Gran Premio de México

La Fórmula 1 se prepara para vivir una jornada atípica y, a la vez, revolucionaria. Este viernes, la primera sesión de prácticas libres del Gran Premio de México contará con diez pilotos rookies, los cuales tomarán los volantes de los monoplazas titulares.

Esta masiva invasión de jóvenes promesas y test drivers responde estrictamente al mandato reglamentario de la FIA. La normativa exige a las escuderías ceder en dos oportunidades a lo largo del año el asiento de cada auto a un piloto novato.

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Gran Premio de México

Ante la cercanía del cierre de la temporada, la gran mayoría de los equipos eligió el trazado mexicano para sacarse de encima este compromiso reglamentario y, al mismo tiempo, evaluar el potencial de sus talentos bajo presión real.

En medio de este panorama, Ferrari será la única escudería de la parrilla que se mantendrá al margen, conservando en pista a su alineación estelar compuesta por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Los pesos pesados, relegados al garaje

El hecho de que diez equipos decidan cumplir con la reglamentación de manera simultánea provocará una postal inédita: las máximas figuras de la categoría tendrán que observar el desarrollo de la tanda inicial desde los boxes.

Entre los afectados directos por esta medida se encuentra Franco Colapinto. El piloto argentino debió ceder temporalmente el Alpine #43 al italiano Gabriele Minì, integrante de la academia de talentos de Enstone. El pilarense deberá esperar su turno hasta la segunda tanda.

Gabriele Miní tomará el lugar de Franco Colapinto

Bajo la misma sintonía, campeones consagrados y animadores habituales de la parte alta del campeonato como Max Verstappen, George Russell y Lando Norris colgarán el casco de manera momentánea.

A ellos se le sumarán: Liam Lawson, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Alex Albon, Lance Stroll y el histórico Valterri Bottas.

Los rookies: las apuestas a futuro de las escuderías

La nómina de participantes para esta práctica matutina incluye una mezcla atractiva de experiencia en categorías teloneras, necesidades contractuales y estrenos absolutos.

De los diez protagonistas que encenderán los motores, tres tendrán su bautismo de fuego absoluto en una sesión oficial de un Gran Premio de F1: el ya mencionado Gabriele Minì (Alpine), el británico Freddie Slater (Audi) y el búlgaro Nikola Tsolov (Racing Bulls).

Nikola Tsolov, la promesa de Red Bull

Por otro lado, la presencia del estadounidense Colton Herta a bordo del Cadillac de Bottas responde a una urgencia estratégica. El expiloto de la IndyCar continúa acumulando kilómetros con el propósito de sumar los puntos reglamentarios que le permitan destrabar definitivamente su superlicencia de la FIA y asegurar su salto a la grilla estelar.

El resto de los rookies serán: Mercedes: Frederik Vesti; Williams: Luke Browning; McLaren: Leonardo Fornaroli; Aston Martin: Jack Crawford; Haas: Ryo Hirakawa; Red Bull: Ayumu Iwasa.

FMZ