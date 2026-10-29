Ola de odio en la F1: la FIA reveló que Pierre Gasly recibió 13.000 amenazas de muerte tras su cruce con Colapinto

El problema del odio en las redes sociales alcanzó un punto crítico en la Fórmula 1. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, dio a conocer una alarmante estadística durante un reportaje con el medio estadounidense The Drive: Pierre Gasly fue blanco de 13.000 amenazas de muerte tras un incidente en pista con Franco Colapinto durante el Gran Premio de España.

“Fue víctima de 13.000 amenazas contra su vida. ¡13.000! Si intentamos dar esta batalla solos, vamos a fracasar”, enfatizó el máximo dirigente de la categoría, quien remarcó que el deporte motor corre un riesgo real de ser empañado de forma irreparable si no se actúa con firmeza colectiva.

Franco Colapinto entre las acusaciones de Arvid Lindblad y el deseo de mejorar en el Gran Premio de México de Fórmula 1

El origen del conflicto en pista y la reacción en redes

La controversia se desató en las vueltas finales del Gran Premio de España. Gasly y Colapinto, compañeros dentro de la estructura de Alpine, se disputaban el posicionamiento en pista. El piloto francés optó por defender su línea defensiva en lugar de ceder el paso al argentino, quien buscaba aire limpio para defenderse del avance de Oscar Piastri.

El desenlace de la maniobra provocó una violenta reacción por parte de un sector de usuarios en plataformas digitales. La marea de insultos e intimidaciones no solo se dirigió hacia Gasly, sino que también alcanzó a su entorno familiar y a su pareja. Ante esta escalada, el propio Colapinto repudió públicamente los mensajes de odio e instó a su fanaticada a mantener una conducta de respeto.

Franco Colapinto y Pierre Gasly

IA, sanciones y advertencias: la estrategia para frenar el acoso

Desde la conducción de la FIA se impulsan iniciativas como United Against Online Abuse (Unidos contra el Abuso en Línea) y la implementación de herramientas de inteligencia artificial para rastrear a los agresores que operan desde perfiles anónimos. Ben Sulayem señaló que las penalizaciones deben ser ejemplares e incluir la prohibición de ingreso a los circuitos tanto para espectadores violentos como para miembros de la prensa que promuevan la hostilidad.

El directivo recordó además el caso impactante de una comisaria deportiva que abandonó su puesto tras ser víctima de amedrentamientos de muerte y agresión sexual. Asimismo, instó a los pilotos a involucrarse activamente: "Tienen una gran responsabilidad al ser referentes; al proteger a un colega, también se resguardan a sí mismos".

Por su parte, la escudería Alpine, a través de su asesor Flavio Briatore, contempló aplicar restricciones en la exposición mediática de Colapinto —como limitar entrevistas y contenido en canales oficiales— como medida preventiva para neutralizar los ataques de ciertos cibernautas, una resolución que encendió el debate entre los fanáticos del joven talento.

BP