Franco Colapinto en el GP de México de la Fórmula 1

El Gran Premio de México de la Fórmula 1 se correrá este domingo a partir de las 17 (hora de la Argentina) en el trazado del Autódromo Hermanos Rodríguez. Tras la descalificación de Liam Lawson por una infracción técnica, Franco Colapinto avanzó una casilla y partirá desde la 11° posición de largada en busca de sumar puntos.

Mientras Lewis Hamilton liderará la grilla desde la pole position, Kimi Antonelli saldrá en la cuarta colocación con la posiblidad latente de consagrarse campeón mundial.

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Colapinto y un salto en la grilla tras la sanción a Lawson

La grilla de partida del Gran Premio de México sufrió una modificación de último momento luego de que los comisarios deportivos determinaran la exclusión de Liam Lawson de la clasificación. El piloto de Racing Bulls había logrado meterse en el top 10, pero una irregularidad asociada al reglamento técnico de su unidad de potencia dejó sin validez su registro. Aunque el equipo informó por iniciativa propia el incumplimiento, las autoridades aplicaron la descalificación pertinente por tratarse de un fallo reglamentario.

Esta resolución benefició directamente a Alpine, ya que Pierre Gasly trepó al noveno lugar y Franco Colapinto escaló hasta la 11° posición de largada. Para la escudería francesa significa una oportunidad clave en el Campeonato de Constructores, donde busca recortar los 29 puntos de distancia que la separan de Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del torneo.

Colapinto en el GP de México

La exigente clasificación de Colapinto en el Hermanos Rodríguez

El camino del bonaerense hacia el cajón 11 de la grilla demandó temple en un sábado complejo. Tras culminar el último ensayo libre en la 12° ubicación —superando por solo 22 milésimas a su compañero de equipo—, afrontó una Q1 accidentada por la bandera roja que provocaron los problemas mecánicos de Fernando Alonso. En ese contexto, el argentino cerró un registro de 1:18.517 para ubicarse 15° y sellar su pasaje a la siguiente fase.

Durante la Q2, el ritmo del Alpine no resultó suficiente para meterse en la ronda final y Colapinto finalizó en la 12° colocación, un registro que le sirvió para superar a nombres como Oscar Piastri, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman y Carlos Sainz. Con la posterior sanción a Lawson, el argentino quedó a las puertas de la zona de puntos para el arranque de la carrera.

La pole de Hamilton y la corona al alcance de Antonelli

La batalla por la primera posición dejó una jornada histórica para Lewis Hamilton. El británico detuvo los cronómetros para desplazar a Charles Leclerc y adjudicarse la pole position número 105 de su trayectoria, cortando una racha de más de tres años sin encabezar una grilla tras su última conquista en Hungría 2023.

En simultáneo, la decimonovena fecha de la temporada 2026 podría definir el campeonato de pilotos. Kimi Antonelli parte en la cuarta posición con amplias probabilidades de consagrarse campeón mundial en suelo mexicano: le bastará con cruzar la meta en el noveno lugar para sellar el título de forma matemática.

Antonelli busca el campeonato del mundo

Horario y cómo ver la carrera en vivo

La competencia en el Autódromo Hermanos Rodríguez se pondrá en marcha a las 17 (hora de la Argentina). La transmisión en vivo estará a cargo de las señales de Fox Sports y la plataforma de streaming Disney+.

Grilla de largada del GP de México

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Ryo Hirakawa (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Sergio Pérez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Liam Lawson (Racing Bulls) Excluido de la clasificación; largará desde el fondo.

BP