Franco Colapinto brilló en el inicio del GP de México con una largada magistral

En el marco de la decimonovena fecha de la temporada de Fórmula 1, Franco Colapinto firmó un arranque espectacular al volante del Alpine en la altura del Gran Premio de México. Partiendo desde el undécimo casillero de la grilla de salida, el bonaerense reaccionó con precisión ante el apagado de los semáforos y trazó una línea limpia en la extensa recta principal del trazado azteca para escalar cuatro posiciones de forma directa.

Franco Colapinto en el GP de México

La arriesgada pero certera maniobra en la curva inicial le permitió al piloto de Pilar acomodarse momentáneamente en la séptima ubicación, sorprendiendo a la grilla al superar a ambos monoplazas de McLaren. Aunque Lando Norris recuperó el puesto poco después aprovechando el ritmo de su auto, el argentino logró consolidarse firmemente dentro de los diez primeros lugares en el arranque de la prueba.

El soberbio desempeño de Colapinto contrastó de manera evidente con la suerte de su compañero de equipo, Pierre Gasly. El piloto francés sufrió un inicio accidentado en el que retrocedió cuatro casilleros para caer hasta el decimotercer lugar, condicionado por la elección de los neumáticos blandos para su primer stint.

Por su parte, la escudería apostó con el argentino por una variante táctica diferente en el autódromo Hermanos Rodríguez al montarle el compuesto medio desde la largada. La decisión no solo le dio agarre y ritmo en el pique inicial, sino que le otorgó mayor flexibilidad de gestión de gomas con la mira puesta en mantenerse en la zona de suma de puntos durante el resto del evento.

BP