Kimi Antonelli, el joven que hizo historia en la Fórmula 1: campeón del mundo con Mercedes a los 20 años

Andrea Kimi Antonelli llegó a la Fórmula 1 con una etiqueta difícil de llevar: la de ser el elegido por Mercedes para ocupar el lugar que había dejado Lewis Hamilton. Menos de dos temporadas después, el italiano respondió a esa expectativa de la manera más contundente: se consagró campeón del mundo a los 20 años, en el GP de México 2026 y se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo.

Kimi Antonelli

Un piloto de la Fórmula 1 fue apartado en medio del GP de México: qué pasó y qué será de su futuro

Nacido el 25 de agosto de 2006 en Bolonia, Italia, Antonelli creció en un ambiente ligado al automovilismo. Su padre, Marco, fue piloto y dirige un equipo de competición. Kimi empezó a correr en karting a los siete años y rápidamente llamó la atención por su talento. En 2019 se incorporó al programa de jóvenes pilotos de Mercedes, cuando todavía tenía 12 años.

Su ascenso por las categorías formativas fue meteórico. En 2022 ganó los campeonatos de Fórmula 4 italiana y ADAC Fórmula 4; un año más tarde se quedó con los títulos de Fórmula Regional de Medio Oriente y Europa. En 2024 dio el salto a la Fórmula 2 y, aunque terminó sexto en el campeonato, sus actuaciones convencieron a Mercedes de que estaba preparado para dar el gran paso.

En 2025 debutó en la Fórmula 1 como compañero de George Russell, con apenas 18 años, y ocupó el asiento que había pertenecido a Hamilton durante más de una década. Su primera temporada tuvo momentos de adaptación, pero también dejó señales de su potencial: sumó 150 puntos y consiguió tres podios.

Andrea Kimi Anotnelli

La maniobra que arruinó la carrera de Franco Colapinto en Austin quedó impune

La explosión llegó en 2026. Antonelli consiguió nueve victorias y se transformó en el principal protagonista de la temporada. Su consagración se confirmó en México, donde terminó tercero detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Ese resultado le alcanzó para asegurar matemáticamente el campeonato cuando todavía restan cuatro carreras.

Con 20 años y 68 días, superó la marca de Sebastian Vettel, que había sido campeón por primera vez con 23 años en 2010. También se convirtió en el primer italiano en ganar el Mundial de Fórmula 1 desde Alberto Ascari, que había conseguido sus títulos en 1952 y 1953. Mercedes encontró en Antonelli al heredero de una generación y la Fórmula 1, a una nueva figura.

LT