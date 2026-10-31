Fernando Alonso vivió otra jornada de frustración en la Fórmula 1. Cuando parecía tener ritmo para protagonizar una buena clasificación en el Gran Premio de México, una falla en la unidad de potencia de su Aston Martin lo obligó a detenerse durante la Q1 y lo dejó afuera de la sesión. El español no ocultó su malestar y resumió lo ocurrido con una frase que refleja el complicado año de la escudería: “Esta es la historia de la temporada”.

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El bicampeón mundial había comenzado con buenas sensaciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Durante los entrenamientos había mostrado un rendimiento competitivo y llegó a ubicarse tercero provisional en la primera tanda clasificatoria, con un registro de 1:18.908. Sin embargo, desde el muro le ordenaron detener el monoplaza por un inconveniente relacionado con el sistema ERS, encargado de recuperar energía.

Alonso no comprendía la indicación y lo dejó en claro por radio. “No tengo ningún daño. Me decís que pare, pero estoy casi en la entrada del pit lane”, expresó. Desde el equipo insistieron con la orden y el español terminó estacionando el auto, lo que provocó una bandera roja. Finalmente, quedó relegado al 18° puesto.

La bronca del piloto fue todavía mayor por la oportunidad que consideraba perdida. “La frustración va más allá de lo imaginable” y “perdimos una gran oportunidad” fueron algunas de las frases que dejó después de la clasificación. Alonso explicó que no esperaba necesariamente llegar a la Q3, pero entendía que Aston Martin tenía potencial para ubicarse entre el 11° y el 13° lugar.

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El inconveniente volvió a poner bajo la lupa la fiabilidad del equipo británico. No fue el único problema técnico del fin de semana: durante las prácticas también hubo dificultades vinculadas al sistema eléctrico en los autos de Aston Martin. Una situación que se suma a los contratiempos que condicionaron el rendimiento de la escudería durante la temporada.

La relación entre Alonso y Aston Martin no está rota, pero el desgaste deportivo es evidente. El español continúa siendo una pieza central del proyecto y tiene contrato con el equipo, aunque los resultados y las fallas mecánicas alimentan una frustración que ya no consigue disimular. En México, cuando el auto parecía ofrecerle una oportunidad para conseguir un resultado competitivo, otra avería volvió a dejarlo sin respuestas.

Ahora, su participación en la carrera del domingo quedó en duda. Después de la clasificación, Alonso dejó abierta la posibilidad de no disputar el Gran Premio y viajar directamente a Brasil. La decisión dependerá de cómo evolucione la situación del monoplaza y de la evaluación que realice Aston Martin.

LT