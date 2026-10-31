Luego de las últimas prácticas libres del fin de semana, la Fórmula 1 cierra el sábado con lo más interesante: la flamante clasificación del Gran Premio de México.

Desde el desafiante Autódromo Hermanos Rodríguez , todos los pilotos, incluido el argentino Franco Colapinto, tendrán el deber de romper sus marcas y lograr el mejor tiempo posible.

MINUTO A MINUTO

Q1 - Una bandera roja tempranera provocada por el abandono de Fernando Alonso hizo que varios pilotos tengan que abortar sus vueltas. Todos tuvieron menos tiempo para clasificar, pero no hubo variantes fuera de lo común. Hamilton marcó la vuelta rápida, Colapinto clasificó con una vuelta pobre, por lo que sufrió hasta el final. Quedaron eliminados Bottas, Pérez, Stroll, Hirakawa, Alonso y Albon.

Q2 - Hasta acá llegó el Argentino. Con un buen ritmo y aprovechando errores de Piastri, el pilarense quedó en la posición 12, mientras que Gasly pasó a la última instancia. El francés fue la prioridad para el equipo, por lo que el buen trabajo conjunto dejaron a ambos autos en una buena zona pensando a la carrera. Quedaron fuera Sainz, Bearman, Bortoleto, Piastri, Colapinto y Hulkenberg.

Franco Colapinto en el Gran Premio de México

A qué hora es y por dónde ver la clasificación

Todos los pilotos, incluido el chico argentino, arrancarán sus motores a partir de las 18:00 horas argentinas, horario donde afrontarán la flamante clasificación para la carrera del domingo.

Al igual que todas las sesiones, esta clasificación se podrá ver a través de la televisación de Fox Sports o vía el streaming exclusivo de ESPN por Disney+.

Cómo le fue a Colapinto en las últimas prácticas del fin de semana

Franco Colapinto logró mejorar sus registros y cerró la jornada en un destacado 12º puesto. El argentino marcó un destacado tiempo de 1:18.652 y logró ubicarse por delante de Pierre Gasly, su compañero de equipo.

FMZ